Invitation aux médias - Annonce concernant un investissement en matière d'infrastructures jeunesse

SAGUENAY, QC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, et son adjointe gouvernementale pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, feront une annonce concernant les infrastructures destinées aux jeunes.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 9 h, le 21 mai 2026.

Il est à noter qu'il n'y aura pas de matériel de sonorisation dans la salle. Au besoin, les dignitaires seront disponibles pour des entrevues individuelles à la suite de la conférence de presse.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Jeudi 21 mai 2026 Heure : 11 h Lieu : Saguenay L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]