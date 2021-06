Le lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice ouvre aux visiteurs le 19 juin prochain

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 16 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député fédéral de Saint-Maurice--Champlain, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison touristique de Parcs Canada en Mauricie.

M. Champagne était accompagné de Fred Pellerin, figure emblématique du conte au Québec, d'Hugues Sweeney, président de Thinkwell Studio Montréal et de Geneviève Caron, directrice du lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice et du Parc national de la Mauricie.

Parcs Canada est ravie d'offrir aux visiteurs des Forges-du-Saint-Maurice plusieurs nouveautés dès le 19 juin prochain, dont deux nouvelles expériences de visite complètement originales qui leur feront découvrir le lieu avec des approches différentes, mais complémentaires.

La première, Diabolus ex machina se présente sous la forme de 14 capsules sonores ayant l'allure d'un faux documentaire. D'une durée d'environ 90 minutes, ce parcours déambulatoire à l'extérieur permettra aux visiteurs d'entrer dans l'univers historique et légendaire des Forges du Saint-Maurice et de découvrir le site à travers l'univers poétique et créatif de l'artiste régional de renommée internationale, Fred Pellerin.

La seconde, fruit d'une collaboration avec l'entreprise Thinkwell Studio Montréal, est conçue sous forme de jeu. Les visiteurs auront six tâches à effectuer lors d'une expérience immersive et sensorielle qui leur permettra de vivre les étapes de la fabrication de la fonte. Des capteurs de mouvements permettront aux gens d'activer des personnages à l'écran qui réagiront par effet miroir avec les mouvements des participants. L'objectif du jeu étant de réussir les gestes nécessaires aux différentes étapes du travail dans le haut fourneau afin de contribuer au succès de la coulée de fonte.

Les visiteurs pourront également profiter de nouvelles installations dans le hall d'accueil de la Grande Maison ainsi que sur le parcours extérieur. Avec les travaux du chemin d'accès réalisés ce printemps, toutes ces améliorations et ces nouveautés font du lieu historique un incontournable pour la prochaine saison touristique.

Parcs Canada demande aux Canadiens et Canadiennes de faire preuve de prudence et de précaution lors de leur fréquentation des lieux gérés par Parcs Canada, de respecter les restrictions de déplacement ainsi que les directives des experts en santé publique pour limiter la propagation de la COVID-19 et assurer la santé de chacun.

« Le lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice est un joyau de notre patrimoine collectif et une source de fierté pour notre belle région. J'invite la population à venir découvrir les nouvelles expériences offertes au courant de l'été et en apprendre davantage sur notre histoire qui contribue à faire rayonner le secteur du tourisme ici en Mauricie. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député fédéral de Saint-Maurice--Champlain

« Nous sommes fiers des nouvelles expériences offertes au lieu historique national des Forges-du-Saint Mauricie ainsi que de contribuer au dynamisme du tourisme régional. Un grand merci à tous les acteurs qui nous appuient et qui contribuent à faire des Forges une destination clé de la prochaine saison estivale en Mauricie. »

Geneviève Caron

Directrice de l'unité de gestion de la Mauricie et de l'ouest du Québec

Situé près de la rivière Saint-Maurice , le lieu historique national des Forges-du- Saint-Maurice est le premier village industriel du pays. Chaque année, environ 10 000 visiteurs en apprennent davantage au sujet de la première industrie sidérurgique au Canada .





a choisi le titre en s'inspirant des archives et du folklore oral des Forges du . Il s'agit d'un dérivé de la locution latine (Dieu est dans la machine). Au théâtre, il réfère au procédé par lequel on fait entrer des dieux en scène. Pour le conteur, le choix de ce titre donne le ton au caractère mystérieux de son œuvre audio tout en témoignant des solides bases historiques de sa démarche artistique. La réalisation de 1600°C : l'épreuve du feu a été rendue possible grâce au programme de recherche et développement Solutions Innovatrices Canada . Pour Thinkwell Studio Montréal et Parcs Canada, il s'agit d'une collaboration fructueuse où la technologie nouvellement implantée sera au service d'une expérience enrichie pour les visiteurs du lieu historique.





sera ouvert au public tous les jours de 10 h à 17 h du 19 juin jusqu'à la fête du Travail. La santé et la sécurité des Canadiens, des visiteurs et des employés sont de la plus haute importance à Parcs Canada. Plusieurs mesures ont été mises en place afin de limiter les risques de propagation de la COVID-19. Les visiteurs sont invités à consulter le site Web des Forges-du- Saint-Maurice afin de bien planifier leur visite. Celui-ci contient des renseignements détaillés, sur ce à quoi les visiteurs peuvent s'attendre, sur la façon de préparer une visite et sur les services offerts.

