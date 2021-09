La Forester Wilderness allie ses compétences hors route améliorées à un style robuste, exerçant ainsi son pouvoir de séduction sur route et hors route. Les pare-chocs avant et arrière exclusifs confèrent à la Wilderness une allure encore plus robuste et autorisent des angles d'attaque et de surplomb plus importants par rapport à ceux des autres versions Forester. Une plaque en aluminium pour le moteur et une autre en acier pour le différentiel arrière assurent une protection supplémentaire en conduite hors route.

Un autocollant noir mat sur le capot ajoute une touche sport tout en réduisant l'éblouissement pour le conducteur, illustrant l'aspect pratique derrière chaque élément de style. À l'avant, la Wilderness se démarque par ses garnitures noir mat sur la calandre et ses phares antibrouillard à DEL de forme hexagonale. Des enjoliveurs noirs au design exclusif et intégrés aux blocs optiques des phares contribuent à distinguer encore plus la Wilderness des autres modèles de la gamme. Les passages de roues noirs et les bas de caisses propres à la Wilderness sont assortis aux rétroviseurs autoatténuants multifonction au fini noir mat.

Agissant comme repères visuels, certains points de contact utiles à l'extérieur se démarquent par leur couleur cuivre anodisé. Il s'agit entre autres des points d'ancrage des longerons de toit sur le porte-bagages de toit amélioré exclusif à la Wilderness. Le porte-bagages de toit polyvalent à barres transversales fixes affiche une capacité de charge dynamique et une limite de charge statique plus élevées qui permettent l'installation d'une tente de toit en toute sécurité. Par son design en échelle, le porte-bagages de la Forester Wilderness peut recevoir encore plus d'accessoires.

Un goût du plein air, à l'intérieur

On retrouve à bord de la Forester Wilderness des éléments exclusifs en lien avec ses plus grandes capacités. À la fois confortables et durables, les sièges sont tendus d'un tissu doux résistant aux intempéries et orné du logo Wilderness en relief sur les appuie-têtes des sièges avant. Les surpiqûres de couleur cuivre contrastante sur les sièges et le volant chauffant gainé de cuir sont assorties aux éléments extérieurs et aux enjoliveurs couleur cuivre sur le levier de vitesse, le volant et les cercles des instruments. Le tableau de bord, les portes et l'enjoliveur du levier de vitesse au fini gris fusil agissent comme parfait complément au pavillon, à la console au pavillon et aux garnitures des montants garnis de noir.

Les tapis protecteurs toutes saisons ornés du logo Wilderness sont livrés de série. Les occupants pourront ranger sans soucis leur équipement trempé et boueux sur le plateau étanche livré de série dans l'espace utilitaire.

Sécurité de série. Boue en option

À l'instar de toutes les versions Forester 2022, la version Wilderness est équipée de série de la technologie d'aide à la conduite EyeSight de quatrième génération. Sur la Forester Wilderness, cette technologie a été recalibrée pour tenir compte de la nouvelle garde au sol et des pneus tout terrain. La dernière version de la technologie EyeSight inclut le nouveau système de braquage automatique d'urgence (sur les modèles avec système de détection de véhicules en approche et de surveillance d'angles morts Subaru, SRVD), le régulateur de vitesse adaptatif évolué avec retenue automatique, le freinage précollision, la gestion d'accélération précollision, l'aide au suivi de voie avec alerte de louvoiement, l'assistance au centrage dans la voie, l'alerte de reprise de la circulation et un système de caméra stéréo amélioré de concert avec un nouveau servofrein électrique pour mieux détecter une éventuelle collision et l'éviter.

L'équipement de série de la Wilderness inclut aussi le système de détection de véhicules en approche et de surveillance d'angle mort Subaru (SRVD) qui comprend l'aide au changement de voie et l'alerte de trafic transversal à l'arrière. Le freinage automatique en marche arrière ajoute un niveau de protection additionnel.

Performances et attitudes bien assorties

La Wilderness est animée par le moteur SUBARU BOXER de 2,5 litres à injection directe livrant 182 ch et 176 lb-pi de couple. Ce moteur puissant et écoénergétique a été révisé et est couplé à une boîte à rapports plus courts qui permet à la Wilderness de mieux maîtriser les terrains accidentés et glissants. Ces révisions ainsi que l'ajout d'un radiateur d'huile sur la CVT permettent à la Forester Wilderness de remorquer jusqu'à 1360 kg, la capacité la plus élevée de la gamme.

Les perfectionnements se poursuivent avec le débattement de la suspension de la Wilderness qui gagne 15 mm pour hausser le confort et les compétences, tant sur route que hors route. L'ensemble des modifications procure à la Forester Wilderness une garde au sol plus élevée qui s'établit à 229 mm avec les plaques de protection de série à l'avant et à l'arrière. Des roues exclusives de 17 po peintes en noir et chaussées de pneus tout terrain ainsi qu'un pneu de secours pleine grandeur assorti permettent à la Wilderness d'être prête pour partir à l'aventure. Sur un sentier exigu, la caméra avant offre une vue sur presque 180 degrés de l'avant du véhicule, pour permettre au conducteur de mieux juger la trajectoire.

Livrée de série sur la Wilderness, la fonction X-MODE bimode offre deux réglages distincts, Snow/Dirt (neige/terre battue) et Deep Snow/Mud (neige profonde/boue), offrant au conducteur une maîtrise optimale dans toutes les conditions de conduite. Le limiteur de vitesse en descente intervient automatiquement et freine les roues individuellement, au besoin, pour maîtriser la vitesse du véhicule en descente. Un nouvel indicateur d'angle d'inclinaison à l'écran du X-MODE fournit au conducteur des renseignements essentiels qui l'aident à estimer si une situation est potentiellement dangereuse.

Parcourez les sentiers dès cet automne lorsque la Forester Wilderness arrivera dans les concessions.

