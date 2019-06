Lancement de la stratégie Montréal inclusive au travail

MONTRÉAL, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui qu'a eu lieu le dévoilement de la stratégie Montréal inclusive au travail par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en présence de l'élue responsable de la diversité au comité exécutif de la Ville de Montréal, Magda Popeanu, de l'élu responsable du développement économique et commercial, Robert Beaudry, ainsi que de nombreux partenaires de la communauté d'affaires montréalaise.

Cette stratégie vise à rehausser la performance de Montréal en matière d'intégration professionnelle des nouveaux arrivants. Trois volets composent cette nouvelle stratégie mise en place par le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM). Le premier volet consiste à créer une prise de conscience auprès de la population montréalaise sur l'importance d'une action collective pour l'intégration. Le deuxième volet touche l'engagement des leaders de la communauté d'affaires, notamment par la création d'un cercle des gouverneurs s'engageant à accélérer l'intégration des nouveaux arrivants au sein de leur organisation. Le cercle en question sera présidé par la mairesse Plante. Enfin, le dernier volet vise à outiller les gestionnaires pour rendre leur action tangible et mesurable.

Comprendre pour mieux sensibiliser

Pour marquer le début de cette stratégie de sensibilisation de la Ville de Montréal, des membres du milieu des affaires montréalais participeront au cours de l'après-midi d'aujourd'hui à une activité intitulée SATORI Montréal, qui signifie « éveil » et « compréhension » en japonais. Cet événement permettra de mieux comprendre les défis que connaît la population immigrante face au marché de l'emploi. Des échanges avec une centaine de leaders, autour des points de vue de sept experts, serviront d'inspiration à une campagne de sensibilisation prévue à l'automne 2019.

« La Ville de Montréal compte exercer un leadership fort et mobilisateur pour assurer rapidement une meilleure intégration à celles et ceux qui ont choisi de vivre dans notre ville, notamment pour ses valeurs d'ouverture, d'inclusion et d'équité. Avec SATORI Montréal, nous espérons identifier des messages forts qui contribueront à mobiliser les Montréalaises et Montréalais dans leur rôle d'inclusion auprès des nouveaux arrivants », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Rappelons que le taux de chômage est nettement plus élevé chez les nouveaux arrivants (11,9 %) vivant à Montréal depuis les cinq dernières années que chez les personnes nées au Québec (5,3 %), et ce, malgré un marché de l'emploi en plein essor. En outre, cet écart est plus important dans la métropole québécoise que dans les autres métropoles canadiennes et américaines qui accueillent des personnes issues de l'immigration.

« D'ici 2021, nous visons à ce que 200 leaders de la communauté des affaires se soient engagés à accélérer l'intégration en emploi des nouveaux arrivants à Montréal. Si nous partageons toutes et tous cette importance d'agir concrètement et maintenant, nous pourrons améliorer la performance de Montréal à ce chapitre », a conclu la mairesse.

La stratégie Montréal inclusive au travail s'inscrit dans le cadre de Montréal inclusive 2018-2021, le tout premier plan d'action de la Ville en matière d'intégration des nouveaux arrivants. Elle dispose d'un budget de 1,6 M$ issu de l'Entente triennale entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Geneviève Jutras, Attachée de presse de la mairesse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268; Renseignements : Linda Boutin, Relationniste, Service de l'expérience citoyenne et des communications, 514 872-6013