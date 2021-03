Le sirop d'érable, produit emblématique de la culture québécoise, a connu une année de production record en 2020, soit 175 millions de livres, en grande partie attribuable aux conditions météorologiques favorables. Le Québec a en effet produit 73 % de la production mondiale de sirop d'érable en 2020. Notre industrie a d'ailleurs connu une hausse de 14 % des ventes et de 22 % des exportations par rapport à 2019.

En tout, ce sont 90 % des 131 millions de livres de sirop d'érable exportées par le Canada qui proviennent de nos régions acéricoles québécoises. Notre industrie contribue également de manière importante à leur vitalité économique, avec 10 500 emplois liés au secteur dans les 12 régions productrices. Annuellement, l'acériculture contribue de l'ordre de 800 M$ au produit intérieur brut (PIB) canadien.

Un portrait économique qui met la table pour 2021

La tradition veut habituellement que les PPAQ procèdent à l'entaillage officiel d'un érable pour marquer le début de la saison. Cette année, nous réinventons le rituel en publiant plutôt notre bilan économique et en lançant la vidéo « Un érable à la fois » pour mettre en lumière le travail des hommes et des femmes qui portent l'acériculture avec passion.

Nous espérons connaître une année tout aussi exceptionnelle en 2021, en espérant que les cabanes à sucre de type restauration ne soient pas en reste. En effet, la pandémie a frappé ce secteur de l'industrie au cœur même du pic saisonnier l'an dernier et ces cabanes, nos ambassadrices de l'érable, se sont retrouvées démunies face à la fermeture de leurs portes. Cette année, elles auront accès au site macabanealamaison.com pour commercialiser leurs produits et nous espérons que ce mouvement de solidarité leur permettra de passer au travers de la crise.

Citations

« En 10 ans, nos ventes annuelles de sirop d'érable ont plus que doublé, passant de 68,2 millions de livres en 2011 à plus de 144 millions en 2020. L'année dernière, nous avons vu une hausse de 14 % de nos ventes par rapport à 2019 ! Nous sommes fiers de voir que la vision et la volonté des PPAQ contribuent à l'essor de notre industrie. »

-Simon Trépanier, directeur général des PPAQ

« Dans les érablières, nos producteurs et productrices travaillent déjà depuis le début de l'hiver pour entailler leurs érables. En tout, ce sont près de 50 millions d'entailles qui ont été réalisées par les hommes, femmes et familles qui composent nos 7 400 entreprises acéricoles du Québec. Nous sommes fin prêts pour la saison 2021 et nous souhaitons que la récolte soit généreuse ! »

-Serge Beaulieu, président des PPAQ

À propos des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et de la marque Érable du Québec

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont pour mission d'assurer la promotion des intérêts des acériculteurs et acéricultrices du Québec et de développer le plein potentiel de production et de ventes des produits d'érable du Québec, tout en respectant les règles de développement durable. Ils représentent 11 300 producteurs et productrices et 7 400 entreprises acéricoles dont la qualité du travail permet au Québec d'assurer en moyenne, et annuellement, 72 % de la production mondiale de sirop d'érable. Les PPAQ sont fiers de valoriser la marque Érable du Québec en plus de coordonner les efforts de mise en marché et de promotion des produits d'érable du Canada à l'international au nom de l'industrie canadienne de l'érable. Les PPAQ orientent et animent également le Réseau international de recherches et d'innovation sur l'érable.

ppaq.ca - @AcericoleQc

Documents complémentaires :

SOURCE Producteurs et productrices acéricoles du Québec

Renseignements: et demande d'entrevue : Mélissa Bradette, TACT, Cellulaire : 418 540-0324, [email protected]

Liens connexes

http://lesproduitsderableduquebec.com/