Les modèles d'édition Kuro se démarquent grâce à une palette de couleurs audacieuses qui contribuent à exprimer l'individualité et la vitalité. En plus d'être élégant et sophistiqué, le mariage dynamique des peintures de carrosserie Gris polymétal métallisé ou Noir de jais mica, des sièges en cuir Rouge grenat et des contrastes noirs à l'intérieur et à l'extérieur évoque la puissance et la passion. Des contrastes extérieurs raffinés, tels que les roues en alliage d'aluminium au fini noir métallisé et les rétroviseurs extérieurs noirs au fini lustré, entre autres détails, contribuent à conférer à ces véhicules une forte expression d'élégance. Les sièges en cuir Rouge grenat, qui contrastent avec les panneaux décoratifs du tableau de bord et les garnitures de porte de couleur noire, donnent un cachet unique à l'habitacle. Les piqûres rouges sur le volant, le pommeau du levier sélecteur et à différents endroits dans l'habitacle concourent également à faire naître l'émotion et l'inspiration.