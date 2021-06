« La méthode de cuisson sous vide gagne en popularité, puisqu'elle permet de toujours faire cuire les protéines et les légumes à la perfection, a déclaré Anna Olson, célèbre chef et ambassadrice de LG Electronics Canada. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités intégrées, comme le mode Air Sous Vide, le mode Air Fry et la cuisson par convection, cette cuisinière est un appareil multitâche pratique qui convient à tous, des chefs en herbe aux experts. »

À la pointe de l'innovation, la cuisinière encastrée phare de LG (modèle LSEL6337F) est dotée de la fonctionnalité Air Sous Vide pour vous permettre de créer des plats dignes de chefs professionnels. Grâce aux basses températures contrôlées du four et à la circulation de l'air, la cuisinière cuit parfaitement et uniformément les protéines, les légumes et bien d'autres aliments dans des sachets scellés sous vide qui conservent la saveur et les arômes. La technologie Air Sous Vide peut maintenir une température constante entre 38 et 96 degrés Celsius pendant 48 heures sans eau, ce qui permet de préparer des plats plus uniformes en utilisant moins d'espace sur le comptoir.

« Alors que de plus en plus de consommateurs se livrent à des expériences culinaires, leurs besoins d'appareils électroménagers sont plus grands, a expliqué Ashley Audisho, directrice principale du marketing chez LG Electronics Canada. La cuisinière encastrée de LG dotée du système ProBake et de la technologie Air Sous Vide est un appareil redoutable qui regroupe trois modes de cuisson : la convection, la friture à l'air et le sous vide à l'air. Elle élimine le besoin d'appareils encombrants sur le comptoir. Elle convient également parfaitement à ceux qui souhaitent explorer des technologies de cuisson novatrices permettant d'obtenir des aliments savoureux dont la cuisson est uniforme. »

Des aliments toujours cuits à la perfection, sur chaque grille

Le système ProBake ConvectionMD, qui constitue la norme d'excellence en matière technologie de cuisson par convection de LG, aide à rôtir les aliments à la perfection et à cuire uniformément les biscuits et les tartes sur chaque grille, chaque fois. Inspiré des cuisinières professionnelles, LG a déplacé l'élément chauffant pour qu'il soit désormais situé à l'arrière du four plutôt que sur la partie inférieure, ce qui favorise une distribution optimale de la chaleur.

Des aliments croustillants pour nourrir la famille grâce à la technologie AirFry de LG

Lorsqu'il s'agit de préparer des plats réconfortants, la technologie AirFry de LG permet de préparer rapidement des aliments croustillants sans culpabilité ni perte d'espace de comptoir. Contrairement aux petites friteuses à air chaud de comptoir, la technologie AirFry de LG se trouve dans un four de grande capacité, ce qui permet de nourrir toute la famille. Les températures élevées et le ventilateur de convection fonctionnent ensemble pour vous offrir le croquant dont vous avez envie, sans huile supplémentaire ni préchauffage.

Cognez deux fois pour voir l'intérieur, une exclusivité d'InstaView de LG

Suivre la progression de la cuisson n'aura jamais été aussi pratique et amusant. Grâce à la technologie InstaView de LG, il suffit de cogner deux fois sur la porte en verre du four pour que la lumière intérieure allume automatiquement. Il n'est pas nécessaire de manipuler plusieurs boutons ni d'interrompre le processus de cuisson en ouvrant la porte.

Un nettoyage en 10 minutes : vaporisez, puis essuyez pour obtenir un four impeccable avec EasyCleanMD de LG

La fonctionnalité EasyClean de LG offre la technologie de nettoyage du four la plus rapide à ce jour et permet d'éliminer les résidus alimentaires légers, et ce, sans recourir à des produits chimiques puissants ou à des températures élevées. Vous n'avez qu'à vaporiser de l'eau sur les parois intérieures du four, à appuyer sur la touche EasyClean et à essuyer les résidus de saleté au bout de 10 minutes1.

Enfin, pour optimiser votre expérience utilisateur, vous pouvez connecter la cuisinière à l'application mobile ThinQMD de LG. L'utilisation de la cuisinière est plus pratique que jamais et aide les consommateurs à préparer leurs repas rapidement et facilement. Surveillez et ajustez les temps de cuisson à distance au moyen d'un téléphone intelligent ou faites fonctionner la cuisinière en utilisant des commandes vocales grâce à Alexa d'Amazon ou à l'Assistant Google.

La cuisinière électrique encastrable InstaViewMC de LG dotée du système ProBake ConvectionMD et de la technologie Air Sous Vide (modèle LSEL6337F) en acier inoxydable résistant aux taches est offerte chez les détaillants canadiens partout au pays. Pour obtenir plus d'information et connaître le prix, consultez le sitehttps://www.lg.com/ca_fr/cuisinieres/lg-lsel6337f

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en produits électroniques, d'information et de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et génère des revenus annuels internationaux de plus de 56 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq unités d'affaires : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions d'affaires et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.ca.

À propos d'Anna Olson

Anna Olson est l'une des chefs les plus estimées au Canada. Animatrice des émissions Bake with Anna Olson, Fresh with Anna Olson et Sugar sur la chaîne Food Network, elle a su gagner un public fidèle au Canada et dans le monde entier. Elle a également publié dix livres de cuisine à succès, dont Set for the Holidays, Bake With Anna Olson et Back to Baking: 200 Timeless Recipes to Bake. La conception de recettes est certainement l'une de ses plus grandes réussites. Taste Canada Cookbook Awards, l'Ontario Hostelry Institute et le Canadian Food & Wine Institute ont récompensé Anna Olson pour sa contribution continue au développement de la culture alimentaire canadienne.

















1 En présence d'importantes accumulations de saletés, il est possible qu'un nettoyage manuel supplémentaire soit requis ou que l'utilisation de la fonctionnalité complète d'autonettoyage soit nécessaire.

SOURCE LG Electronics Canada

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : LG Electronics Canada inc., Shari Balga, Cell. : 647 261-3603, [email protected]; LG-One Canada, Channy Mool, Cell. : 416 460-2338, [email protected]

Liens connexes

http://www.lg.com/ca_en