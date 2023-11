Objectif de 200 millions de dollars pour donner les moyens aux équipes du CHUM de déjouer la maladie

MONTRÉAL, le 16 nov. 2023 /CNW/ - La Fondation du CHUM lance aujourd'hui sa campagne majeure de financement avec l'objectif ambitieux d'amasser 200 millions de dollars d'ici 2028, afin d'avoir un impact transformateur sur la médecine de demain. Cette somme permettra au CHUM d'accélérer le développement de son expertise, notamment en médecine de précision et de propulser l'innovation, la recherche, l'enseignement et à offrir des soins de santé de calibre mondial à la population québécoise.

La Fondation du CHUM (Groupe CNW/Fondation du CHUM)

L'année 2023 est historique pour la Fondation du CHUM. Elle marque 25 années passées à permettre aux équipes du CHUM d'être constamment à l'avant-garde des dernières connaissances et innovations en santé. C'est notamment grâce aux généreux philanthropes qui s'allient avec la Fondation que des centaines de milliers de personnes provenant de partout au Québec et d'ailleurs au Canada bénéficient des meilleurs soins de santé spécialisés et surspécialisés, ici à Montréal.

Avec sa campagne majeure de financement, la Fondation du CHUM offre aux professionnels du centre hospitalier les moyens et les outils d'aller plus loin, et ce, en combinant leur savoir-faire à la puissance de l'intelligence artificielle, du numérique, de la robotique et des nouvelles technologies. Parce qu'en santé le temps sauve des vies, l'appui des donateurs est nécessaire afin de réaliser les ambitions des équipes du CHUM et ainsi agir plus vite que la maladie. Pour avancer vers un avenir où le terme incurable, séquelles et effets secondaires n'ont plus leur place. Pour qu'aucun patient ne reste dans l'impasse, parce que la maladie, elle, n'attend pas.

« Animées par la volonté de bâtir un futur en santé, les équipes du CHUM poussent plus loin la curiosité scientifique et le travail interdisciplinaire afin de développer, évaluer et mettre en œuvre des traitements novateurs qui pourront améliorer la santé humaine et accroître la compréhension des maladies. Avec cette campagne, nous nous donnons toutes les chances de révolutionner la médecine, affirme Frédéric Abergel, président-directeur général du CHUM. Je tiens également à saluer l'implication de tous ceux qui s'engagent envers notre établissement hospitalier. Grâce à votre soutien, vous assurez une source de financement complémentaire pour le CHUM qui accélère le développement technologique et qui permet d'exceller en matière de soins, de recherche et d'enseignement ».

27 personnalités du monde des affaires s'engagent pour l'avenir de la santé

La Fondation du CHUM dévoile également aujourd'hui le groupe de femmes et d'hommes d'affaires qui composent son cabinet de campagne. Piliers de la campagne de financement, ces bénévoles philanthropes sont responsables d'atteindre les ambitieux objectifs financiers de la campagne, en mettant notamment à profit leurs réseaux professionnels afin de multiplier les dons.

Deux coprésidents dirigent les efforts du cabinet : M. Maxime Ménard, président et chef de la direction de Jarislowsky Fraser, et M. Pascal Tremblay, président, chef de la direction et associé directeur chez Novacap. Les deux coprésidents considèrent que s'engager pour le CHUM, c'est s'engager pour tout le Québec.

« La mission de notre cabinet de campagne est audacieuse, mais extrêmement importante pour les patients actuels et futurs, affirme Pascale Bouchard, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM. Je suis honorée de collaborer avec les membres de ce cabinet de campagne qui nous représentent et amassent des fonds dans leurs milieux, tout en faisant rayonner la cause de la santé au Québec. Le CHUM est un hôpital de classe mondiale qui prend de front certains des plus grands enjeux de santé de notre siècle. Les besoins sont gigantesques et c'est en posant de tels gestes que la communauté des affaires s'implique pour que le futur de la médecine opère maintenant. »

Liste des membres du cabinet de la campagne majeure de financement :

Près de 200 personnes assisteront au lancement de la campagne majeure aujourd'hui dès 10 h

C'est en présence de nombreux invités, partenaires, donateurs, membres du personnel et de patients que la Fondation du CHUM donnera le coup d'envoi de la première campagne majeure en solo de son histoire. Les ambitions pour le CHUM y seront dévoilées, tout comme les alliés qui permettront de donner les moyens aux équipes du centre hospitalier d'agir plus vite que la maladie.

« C'est excitant de voir que la médecine est capable d'évoluer pour offrir des soins plus précis et adaptés à chaque patient. Ça nous rend aussi plein d'espoir. C'est pour nos proches, et pour nous que ces avancées font la différence. En venant en aide au CHUM, on vient en aide à tous les Québécois qui ont besoin de soins spécialisés », affirment Claude Meunier et Virginie Coossa, porte-paroles de la campagne.

Rappel -- Invitation aux médias : Événement de lancement de la campagne majeure de financement de la Fondation du CHUM aujourd'hui dès 10 h

La Fondation du CHUM invite les représentants de la presse à assister à l'événement de lancement de sa campagne majeure de financement, suivi d'un point de presse, le 16 novembre prochain dès 10 h, à l'Amphithéâtre Pierre-Péladeau du CHUM.

Quoi : Événement de lancement de la campagne majeure de financement de la Fondation du CHUM Qui : Pascale Bouchard, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM

Marc M. Tremblay, président du conseil d'administration de la Fondation du CHUM

Coprésidents de la campagne majeure :



Maxime Ménard, président et chef de la direction, Jarislowsky Fraser



Pascal Tremblay, président, chef de la direction et associé directeur, Novacap

Frédéric Abergel, président du CHUM

Claude Meunier et Virginie Coossa, porte-paroles de la Fondation

Des patientes et patients, visages de la campagne majeure Quand : jeudi 16 novembre 2023

10 h : Ouverture des portes et événement de lancement

11 h : Point de presse Où : Amphithéâtre Pierre-Péladeau du CHUM

1050, rue Saint-Denis, Montréal, QC, H2X 3J4

Pour confirmer votre participation ou pour plus d'informations, veuillez contacter : [email protected]

À la Fondation du CHUM, nous rallions une communauté de donateurs et donatrices engagés autour de ce chef de file du système de santé qu'est le CHUM. Avec leur soutien, nous lui assurons une source de financement complémentaire qui propulse l'innovation, accélère son développement technologique et lui permet d'exceller en matière de soins, de recherche et d'enseignement -- pour qu'aucun patient ne reste dans l'impasse.

