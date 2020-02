Lancement de la BRZ tS 2020 au Salon international de l'auto du Canada

Sur la fiche technique de la BRZ tS 2020 figurent des ressorts hélicoïdaux et amortisseurs SACHS à réglage STI et barres antirapprochement flexibles en V STI dans le compartiment moteur. Des raidisseurs ont été ajoutés au châssis et au berceau afin d'améliorer la précision de la direction. Le freinage est confié à des freins Brembo à disques pincés par des étriers à 4 pistons à l'avant et à 2 pistons à l'arrière.

La tS se distingue par sa seule couleur extérieure, le blanc céramique, et ses roues de 18 pouces bronze mat chaussées de pneus 215/40R18 Michelin Pilot Sport 4. Son becquet arrière à profil bas lui confère une allure discrète.

Elle revêt aussi des garnitures de couleur contrastante rouge cerise qui cerclent la calandre grillagée et le bouclier arrière exclusif. L'écusson officiel BRZ tS chromé et rouge trône sur la calandre et le couvercle du coffre. Les rétroviseurs extérieurs repliables, l'antenne en forme d'aileron de requin sur le toit et l'écusson BRZ sont noirs. Les antibrouillards ont été supprimés et remplacés par des couvercles noirs.

L'habitacle se caractérise par son garnissage en cuir et AlcantaraMD noirs ornés d'une couture rouge et par quelques touches de rouge, notamment sur le volant, les contre-portes, le tableau de bord, le protège-genoux, les soufflets du levier de vitesses et du frein de stationnement et la visière du groupe d'instruments. Les sièges avant comportent des supports latéraux en cuir rouge et le logo BRZ tS est brodé sur le dossier. La console centrale modernisée se pare d'un fini noir. Les ceintures de sécurité avant rouges et le rétroviseur intérieur sans cadre sont livrés de série.

La BRZ tS 2020 est arrivée dans les concessions et se détaille à 33 795 $.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

