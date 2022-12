Financement de 14 millions de dollars sur six ans offert par l'entremise de PacifiCan pour commercialiser des technologies quantiques

Vancouver, BC, le 6 déc. 2022 /CNW/ - La technologie quantique se situe à la fine pointe de la science et de l'innovation et aura un effet transformateur dans des domaines allant des sciences de la vie à la défense en passant par les communications et l'informatique. Afin que les entrepreneurs canadiens soient en bonne position pour tirer parti de ces possibilités, le gouvernement du Canada effectue des investissements stratégiques pour soutenir la croissance des technologies, des entreprises et des talents prêts à exploiter les possibilités quantiques, ainsi que pour renforcer le leadership mondial du Canada dans ce domaine.

Lancement de l’Initiative quantique régionale en Colombie-Britannique (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui l'ouverture du processus de réception des demandes de l'Initiative quantique régionale pour l'ensemble de la Colombie-Britannique. Un financement de 14 millions de dollars de PacifiCan sera disponible sur six ans pour aider les entreprises et les organisations admissibles à mettre au point et à commercialiser leurs solutions et leurs produits quantiques destinés aux marchés nationaux ou internationaux.

Cet investissement constitue une étape importante dans l'établissement du pilier de commercialisation de la Stratégie quantique nationale à venir. Les autres piliers de la stratégie seront consacrés à l'avancement de la recherche et au perfectionnement des talents.

Des contributions remboursables et non remboursables seront fournies aux projets visant la démonstration, la commercialisation ou le développement de technologies et de solutions quantiques fabriquées au Canada ou d'entreprises quantiques canadiennes. Voici des exemples de projets :

la démonstration d'une technologie dans une optique de croissance du marché;

la commercialisation visant la mise en marché de nouvelles technologies;

le développement et le renforcement des capacités d'une entreprise;

l'adoption de technologies quantiques.

Les déclarations d'intérêt sont maintenant acceptées. Pour plus d'informations à propos des critères d'admissibilité et des coûts admissibles, visitez sur le site Web de PacifiCan la page consacrée à l'Initiative quantique régionale.

Citations

« La Colombie-Britannique est en bonne position pour devenir un chef de file mondial dans le domaine de la technologie quantique. Elle abrite certaines des premières entreprises d'informatique quantique du Canada et trois universités offrant des programmes de recherche dans ce domaine. Grâce à ce financement, PacifiCan soutient la croissance de nouveaux innovateurs, améliore la compétitivité mondiale des entreprises de la Colombie-Britannique et, en fin de compte, aide à créer des emplois de grande qualité. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan)

« La technologie quantique présente un immense potentiel de commercialisation. Les progrès dans la science quantique transformeront une grande partie de la technologie moderne, et plusieurs entrepreneurs canadiens pavent déjà la voie. Pour soutenir la Stratégie quantique nationale à venir, notre gouvernement continue à investir dans la recherche et la commercialisation de technologies quantiques en vue de cimenter le leadership du Canada dans ce domaine. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits en bref

La science quantique est le domaine qui touche à l'étude, à la manipulation et au contrôle des systèmes à l'échelle atomique et subatomique. La science quantique peut mener à des technologies transformatrices dans des domaines allant des sciences de la vie à la défense en passant par les communications et l'informatique.

Les projets financés pourraient entre autres se situer dans les domaines de technologie quantique suivants : ordinateurs quantiques, logiciels quantiques, capteurs quantiques, communications quantiques ou matériaux quantiques.

Le budget de 2021 annonçait un engagement de 360 millions dollars du gouvernement du Canada pour le lancement d'une stratégie quantique nationale qui soutiendra une industrie quantique canadienne dynamique et contribuera à établir la main-d'œuvre requise pour renforcer le leadership mondial du Canada dans ce secteur en croissance

du gouvernement du Canada pour le lancement d'une stratégie quantique nationale qui soutiendra une industrie quantique canadienne dynamique et contribuera à établir la main-d'œuvre requise pour renforcer le leadership mondial du Canada dans ce secteur en croissance Dans le cadre de la stratégie quantique nationale, le gouvernement du Canada aide déjà les entreprises à commercialiser leurs technologies quantiques - entre autres par l'intermédiaire du programme Solutions innovatrices Canada d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, des programmes Défi du Conseil national de recherches du Canada et de l'Initiative quantique régionale (IQR) administrée par PacifiCan.

Dans le cadre de la commercialisation de la Stratégie nationale quantique, quatre agences de développement régional verseront 70,2 millions de dollars au titre du Programme de croissance économique régionale par l'innovation : Développement économique Canada pour les régions du Québec (23,3 millions de dollars), FedDev Ontario (23,3 millions de dollars), PrairiesCan (9,6 millions de dollars) et PacifiCan (14 millions de dollars).

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PacifiCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Renseignements: Personnes-ressources : Haley Hodgson, Attachée de presse, Bureau du ministre du Développement international et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), [email protected] ; Jillian Glover, Gestionnaire, Communications, Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), [email protected]