Lancement de Hasard Bazar, thème de l'édition 2020 des Printemps du MAC, présentés par Banque Nationale

Hasard Bazar : rêve ou réalité?

Pour la 3e année consécutive, Nikolaos Lerakis et La Maison W sont aux commandes de la création artistique de la soirée, en collaboration avec le Comité des Printemps du MAC. Le thème de l'événement, qui s'inspire des univers surréalistes et oniriques de David Lynch et Jim Henson, plongera les invités dans des décors fantasmagoriques, des jeux de miroirs, ainsi que dans une ambiance de rêve éveillé où l'on ne distingue plus l'hallucination de la réalité. Fidèles à leur réputation, Les Printemps du MAC, présentés par Banque Nationale, seront une fois de plus le lieu d'un événement mode à ne pas manquer où l'on veut voir et être vu. Plumes, écailles, armures, paillettes, breloques, masques, coiffures et maquillages extravagants complèteront robes de soirée et tuxedos. Tous les looks sont permis au cours de cette soirée inclusive où la différence, la créativité et la liberté d'expression sont célébrées!

Une expérience artistique et gastronomique hors du commun

Mille professionnels passionnés par l'art contemporain sont attendus à cette soirée qui débutera par un cocktail dînatoire tenu au cœur d'activations immersives toutes plus surprenantes les unes que les autres. Également reconnus pour leur ambiance festive d'exception, Les Printemps du MAC, présentés par Banque Nationale, se poursuivront dans une fête des plus déjantées où des DJs reconnus feront danser les invités jusqu'aux petites heures du matin.

Le public pourra profiter de sa présence au Musée pour visiter les expositions en cours au MAC (Points de lumière et Edgar Arceneaux) et miser sur l'une des œuvres présentées à l'encan pour lequel les artistes Elisabeth Perrault, Elysanne Tremblay, Vickie Vainionpää, Gab Bois, David Umemoto, Sébastien Gaudette, Frederic Cordier, Gabriel Rioux, entre autres, ont généreusement accepté de participer en faisant don d'une œuvre.

Un impact direct sur les activités du MAC

Créés en 2007, Les Printemps du MAC sont nés du désir de sensibiliser les jeunes générations à l'art contemporain, ainsi qu'à l'importance du rôle du MAC dans la conservation et la diffusion de ce patrimoine au Québec, au Canada et à l'international.

L'initiative rayonne chaque année sous la gestion du Comité des Printemps au MAC, un groupe de jeunes philanthropes passionnés par l'art contemporain qui se donne pour mandat d'organiser un événement unique avec une réelle valeur ajoutée pour les invités et de faire rayonner le Musée au profit de la Fondation du Musée d'art contemporain.

En moyenne, plus de 150 000 $ de profit sont remis à la Fondation chaque année grâce aux participants et aux partenaires de l'événement.

« Depuis quatorze ans, Les Printemps du MAC contribuent à générer chez une nouvelle génération un grand sentiment d'appartenance envers le Musée, entre autres grâce aux efforts déployés par notre comité chevronné composé de gens passionnés d'art contemporain et experts dans leurs domaines professionnels respectifs. La soirée pique la curiosité par ses thématiques novatrices et gagne en popularité, au point d'être aujourd'hui l'une des soirées montréalaises les plus primées de la saison--toutes industries confondues », a indiqué Francis Guindon (Quartz Co.), coprésident du Comité des Printemps du MAC.

« C'est un honneur que de participer à l'organisation des Printemps du MAC pour lesquels tous les membres du comité donnent de leur temps bénévolement et sans compter. L'événement soutient directement le plus grand musée exclusivement dédié à l'art contemporain du Canada - tous les profits de la soirée sont versés à la Fondation du MAC. Cette année, nous avons la chance de compter sur l'appui d'une présidente d'honneur hors pair, Marie Pier Germain, qui nous permet d'augmenter la visibilité de l'événement et d'atteindre de nouveaux participants. Elle s'est révélée un choix naturel en raison de sa vision alignée à la nôtre » a ajouté Lysandre Laferrière (Magil Construction), coprésidente du Comité des Printemps du MAC.

« Je suis heureuse de participer à cette grande célébration de l'art contemporain », ajoute Marie Pier Germain. « Chez Germain Hôtels, le sens de l'esthétisme et la collaboration avec les talents canadiens vont de pair afin d'accueillir nos invités dans un cadre inspirant. Il était donc naturel pour moi de m'investir auprès de cette édition des Printemps du MAC. »

Comité des Printemps du MAC 2020

La Fondation du MAC tient à remercier chaleureusement la présidente d'honneur, Marie Pier Germain (Germain Hôtels), ainsi que les coprésidents Francis Guindon (Quartz Co.) et Lysandre Laferrière (Magil Construction), ainsi que les membres du Comité qui ont généreusement offert de leur temps et de leur énergie pour faire de cet événement un succès.

Membres :

Shady Ahmad (Budge Studio)

Ariane Bisaillon (Blake, Cassels & Graydon LLP)

Virginie Bourgeois (Morgan Stanley)

Xavier Boyer-Cantin (KPMG)

Daniel Daunais (Banque Nationale Gestion privée 1859)

Erika Del Vecchio (Pierre François Ouellette art contemporain)

Alexandra De Roy (EXO)

Allison Forbes (Raisonnables)

Claudia Labelle (ALDO)

Olivier Lapierre (Conseiller communications, relations citoyennes et relations médias)

Nikolaos Lerakis (Maison W)

Marion Isabelle Muszynski (Banque Nationale)

Catherine Plourde (Banque Nationale)

Stéfanie Stergiotis (Flair Airlines)

Remerciements

Le Musée et sa Fondation remercient profondément la Banque Nationale pour son soutien indéfectible en tant que partenaire présentateur des Printemps du MAC.

À propos de la Fondation du MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production d'expositions, la promotion et les programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises et des individus intéressés à la diffusion et à la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la collection de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal.

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal

Situé au cœur du Quartier des spectacles, le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuels - pertinents et marquants - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'œuvres puisées dans la riche collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : œuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, œuvres immatérielles, et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde. www.macm.org

