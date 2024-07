Lancement d'une saison culturelle estivale haute en couleur pour la maison de la culture Marie-Uguay

MONTRÉAL, le 2 juill. 2024 /CNW/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest est heureux de convier la population au lancement de la programmation estivale de la maison de la culture Marie-Uguay, le jeudi 4 juillet, à partir de 19 h, au square Sir-George-Étienne-Cartier. Le clou de la soirée : le concert hommage aux Beatles qui sera présenté par le groupe Les Ringos. Ce spectacle est le premier d'une série de six concerts extérieurs. Des kiosques d'organismes partenaires seront également sur place dès 18 h pour présenter leurs programmations respectives.

Citation : « L'été, il est bon de se retrouver ensemble, en plein air, pour assister à un concert! Le coup d'envoi de la saison culturelle sera un beau retour dans le temps avec un spectacle hommage aux Beatles. Je suis persuadé que plusieurs générations seront présentes pour danser et chanter au rythme de la musique indémodable des "Fab Four". Aussi, j'invite la population à consulter notre programmation culturelle estivale. Le Sud-Ouest offre une grande variété d'activités culturelles gratuites pour tous les membres de la famille. Profitez également de la généreuse programmation concoctée par nos nombreux partenaires : la terrasse St-Georges du Théâtre Paradoxe, Film noir au Canal, les résidences publiques du Festival Quartiers Danses, la biennale de Dare-Dare, et bien d'autres! »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Pour en savoir plus, consultez la programmation culturelle estivale complète du Sud-Ouest.

Les citoyennes et citoyens sont invité(e)s à apporter leurs chaises. En cas de conditions météo défavorables ou si la qualité de l'air se détériore rapidement, l'événement pourrait être annulé.

Avant de se déplacer, nous recommandons de visiter la page Facebook de la maison de la culture Marie-Uguay et le site Internet montreal.ca.

