Avis aux médias - Inauguration du centre Hortense-Duclos : des services de proximité dans le quartier Émard

MONTRÉAL, le 26 juin 2025 /CNW/ - Le maire du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, invite les représentant(e)s des médias à l'inauguration du centre Hortense-Duclos, situé dans le quartier Émard, en compagnie de la famille Duclos et des organismes occupant(e)s. Ces derniers offrent une variété de services de proximité comme un espace pour les jeunes, de la sécurité et de la prévention, des services de bénévolat pour les aîné(e)s, de la concertation locale et de la recherche et préservation de l'histoire du quartier.

Le réaménagement du centre Hortense-Duclos, qui s'est échelonné sur deux ans, représente un investissement de 4,7 M$.

Date : le jeudi 26 juin 2025

Heure : de 17 h à 18 h

Lieu : 5599, rue Laurendeau

SOURCE Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)

Renseignements : Anyck Paradis, Chargée de communication, Courriel : [email protected]