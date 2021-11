Lancement d'un nouveau site Web pour promouvoir les projets novateurs de lutte contre les maladies chroniques dans les communautés de Premières Nations

BURLINGTON, ON, le 12 nov. 2021 /CNW/ - Un nouveau site Web a été déployé pour offrir de l'information récente de quatre communautés autochtones participant aux projets de collaboration en santé autochtone PATHWAYS - www.IndigenousHealthPathways.ca. Ces projets renforcent l'autonomie des membres atteints de diabète et de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) grâce à des approches novatrices en matière de soins de santé et à des traitements accélérés fondés sur des lignes directrices. Le site contient des mises à jour de projets des communautés Nuu-chah-nulth Tribal Council en Colombie-Britannique, Maskwacis en Alberta, Fédération Métis du Manitoba, et des Premières Nations Wagmatcook en Nouvelle-Écosse. En outre, le site offre des ressources sur le diabète et la MPOC, ainsi que le cadre politique dans lequel les projets sont ancrés. « Notre nouveau site Web nous permettra de communiquer la progression et le succès de nos quatre programmes pilotes », déclare Keith Leclaire, président du cercle consultatif PATHWAYS. « Ces projets aideront les communautés autochtones à explorer les possibilités de gestion des soins du diabète et de la MPOC de manière appropriée sur le plan culturel. »

Suivant les conseils d'un cercle consultatif autochtone national, les projets menés dans ces communautés visent à aider les personnes fortement défavorisées par les maladies chroniques et le manque de ressources en matière de santé mentale. Le partenariat entre Bimaadzwin et Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée fournit le financement nécessaire pour assurer la concrétisation des projets de façon progressive et axée sur les patients.

Selon Andrea Sambati, présidente et directrice générale de Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, « notre investissement dans le programme PATHWAYS, y compris dans ce site Web, est un exemple de notre contribution pour améliorer la santé et le bien-être des peuples autochtones à l'échelle du Canada. Nous sommes déterminés à améliorer les vies et à créer un monde dans lequel les soins de santé sont une priorité absolue pour toutes les communautés, à la fois dans les secteurs privé et public. »

Des investissements dans d'autres maladies chroniques qui touchent les populations autochtones de manière disproportionnée - comme les maladies pulmonaires interstitielles - sont prévus et seront annoncés sur le nouveau site Web.

BIMAADZWIN

Groupe de politiques et de consultation géré par des autochtones et fondé par l'ancien chef régional de l'Ontario Isadore Day, notre objectif est de permettre aux communautés des Premières nations de reconstituer avec succès leur identité nationale en faisant progresser la gouvernance de la santé et le développement économique.

BOEHRINGER INGELHEIM (CANADA) LTÉE

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée se consacre à la découverte de traitements révolutionnaires visant à améliorer la vie des humains et des animaux. Entreprise biopharmaceutique de renommée mondiale axée sur la recherche, la compagnie valorise par l'innovation dans des domaines où il existe un grand besoin médical à combler. Fondée en 1885, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée est encore de nos jours une entreprise familiale axée sur l'avenir. Elle compte environ 52 000 employés oeuvrant dans plus de 130 marchés et trois domaines d'exploitation : produits pharmaceutiques pour les humains, santé animale et fabrication contractuelle de produits biopharmaceutiques. Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée a été établi en 1972 à Montréal, au Québec, et est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim (Canada)

SOURCE Boehringer Ingelheim (Canada) Ltee.

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias: Bryan Hendry, Directeur, Marketing et Communications, Bimaadzwin, +1.613.863.1764, [email protected]; Sara McClelland, directrice, Communications de l'entreprise, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, +1 905.631.4713, [email protected]

Liens connexes

http://www.boehringer-ingelheim.ca