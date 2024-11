MONTRÉAL, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Workleap, une entreprise québécoise spécialisée en logiciels novateurs, qui aide plus 20 000 entreprises dans plus de 100 pays à offrir des expériences employés améliorées, annonce le lancement d'automne de sa plateforme. Cette mise à jour inclut des solutions et des fonctionnalités intégrées dans une plateforme tout-en-un et facile à utiliser. Ce lancement souligne l'engagement continu de Workleap à transformer l'expérience employé en donnant aux gestionnaires RH les moyens de stimuler la performance organisationnelle tout en atteignant leurs objectifs d'affaires.

La plateforme Workleap soutient les équipes RH dans leur croissance, en répondant aux réalités modernes du travail hybride, à distance ou dans des environnements distribués. Cette solution intégrée aide à mieux comprendre l'engagement des employés, à maximiser leur performance et à favoriser leur développement professionnel. Elle représente le meilleur complément aux systèmes d'information en ressources humaines (SIRH) et technologies RH actuels, en permettant aux entreprises de créer des expériences employés simples et enrichissantes tout au long de leur parcours. En regroupant toutes ces fonctions sur une seule plateforme, Workleap aide les professionnels RH à bâtir des milieux de travail plus agiles, humains et centrés sur les employés.

Nouveautés

Workleap Performance facilite la gestion des performances en simplifiant les évaluations et en guidant les gestionnaires pour qu'ils puissent offrir des rétroactions pertinentes, aligner les équipes sur les objectifs de l'organisation et suivre les progrès réalisés, le tout dans un seul outil centralisé.

Workleap Pingboard, un outil d'organigramme intuitif et un répertoire d'employés, propose une solution complète pour la visualisation et le développement organisationnel. Son intégration complète à la plateforme Workleap est prévue d'ici la fin de l'année.

Des outils intégrés pour les RH : Accédez facilement aux données sur l'engagement des employés directement dans l'organigramme, simplifiez les processus d'intégration et d'apprentissage, gagnez du temps avec un générateur de contenu basé sur l'IA conçu pour les RH, et déployez des sondages personnalisés à toutes les étapes du parcours employé.

Une valeur inégalée : Des tarifs regroupés avantageux redéfinissent les pratiques, rendant accessible à toutes les équipes RH, peu importe leur taille, l'amélioration de l'expérience employé.

Pourquoi c'est important ?

« Le travail hybride a complètement redéfini le rôle des ressources humaines. Ce n'est plus seulement une question de gestion des employés - il faut créer les bons environnements, bâtir des relations authentiques et utiliser des outils pour générer des résultats concrets », a expliqué Simon De Baene, cofondateur et PDG de Workleap. « Chez Workleap, notre mission est claire : simplifier le travail. Notre plateforme réunit tous les outils dont les équipes RH et les dirigeants ont besoin pour se concentrer sur ce qui compte le plus - créer des lieux de travail où les gens se sentent soutenus, connectés et motivés à se développer. Avec ce lancement, nous continuons d'innover grâce à des solutions comme Workleap Performance, conçue pour être simple, efficace et à la fine pointe des besoins des RH et des gestionnaires dans un monde de travail en constante évolution. »

Pour en savoir plus sur la plateforme d'expérience employé Workleap, visitez workleap.com.

À propos de Workleap

Workleap est le complément idéal à votre SIRH pour transformer l'expérience employé. La plateforme tout-en-un Workleap permet aux organisations de simplifier le travail en réunissant l'intégration des employés, l'engagement, la performance et le développement professionnel, le tout dans un seul outil.

Workleap est une entreprise basée à Montréal, au Québec, qui bâtit un système de gestion du travail hybride en unifiant l'expérience employé, simplifiant la gestion des talents et soutenant la productivité de plus de 20 000 entreprises dans plus de 100 pays.

Contact media

Sarah Cheriet

Workleap

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2567058/Workleap__Logo.jpg

SOURCE Workleap