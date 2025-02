OTTAWA, ON, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Alors que les gouvernements du Canada cherchent à abolir les obstacles au commerce entre les provinces et les territoires, l'Association médicale canadienne (AMC) presse les décisionnaires de profiter de cette occasion pour faciliter l'accès de la population canadienne aux soins dont elle a besoin, quand elle en a besoin.

Nous saluons le travail du Comité du commerce intérieur, qui saisit l'occasion de faciliter la mobilité des professionnelles et des professionnels qui veulent travailler dans d'autres provinces ou territoires. C'est particulièrement important pour les médecins de notre pays.

Alors que de très nombreux Canadiennes et Canadiens ne peuvent tout simplement pas accéder aux soins médicalement nécessaires, nous devons utiliser tous les outils à notre disposition pour renforcer le système de santé. Aujourd'hui, les médecins doivent détenir des permis distincts pour chaque province ou territoire où ils choisissent d'exercer. Sauf dans de rares cas, pour exercer dans une autre province ou un autre territoire, il faut passer par un processus de demande fastidieux et débourser des milliers de dollars. Cette approche fragmentée va à l'encontre de la vision de l'Accord de libre-échange canadien, qui appuie les droits à la mobilité des travailleurs et des travailleuses. C'est la patientèle qui en paie le prix.

Bien que d'importantes mesures aient été prises pour accélérer la mobilité pancanadienne des médecins, il est temps d'abolir les obstacles qui sont toujours en place. L'AMC presse les gouvernements d'instaurer un permis d'exercice pancanadien, une étape importante pour aider à renforcer notre système de santé mal en point.

De plus, les provinces et les territoires ont des règles différentes qui compliquent l'obtention de l'autorisation d'exercer pour les médecins diplômés à l'étranger. Des investissements dans nos collèges provinciaux sont nécessaires pour accélérer l'adoption de processus adaptés assurant que tous les médecins qualifiés peuvent exercer en toute sécurité au Canada. Le rendement sur l'investissement, soit l'augmentation du nombre de médecins exerçant au Canada, profite à l'ensemble de la population canadienne. Il faut répondre à cet enjeu urgent dans le cadre de la modernisation des modèles d'octroi des permis d'exercice au Canada.

L'augmentation de la mobilité des médecins permettra d'améliorer les résultats pour la patientèle et aidera les hôpitaux à répondre aux demandes cliniques et aux besoins en personnel à un moment où nombre d'entre eux manquent cruellement de ressources.

Dre Joss Reimer

Présidente, AMC

