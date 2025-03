OTTAWA, ON, le 23 mars 2025 /CNW/ - En ce premier jour de campagne électorale pour les partis politiques et leurs chefs, l'Association médicale canadienne (AMC) est là pour défendre l'accès de la population canadienne aux soins de santé. Avec l'incertitude créée par l'attaque de Donald Trump contre notre économie, les Canadiennes et les Canadiens ne devraient pas en plus avoir à se demander s'ils peuvent avoir accès aux soins de santé quand ils en ont besoin. Maintenant plus que jamais, ils ont besoin d'un système de santé solide pour les protéger contre les répercussions de cette incertitude économique.

« Les soins de santé sont un enjeu politique, mais pas partisan », observe la Dre Joss Reimer, présidente de l'AMC. « Ce sera toujours un enjeu pressant pour les Canadiennes et les Canadiens et les gens qui les soignent. Nous aurons tous et toutes besoin du système de santé à un moment de notre vie. La classe politique doit s'assurer que le jour venu, non seulement nous aurons accès aux soins en temps opportun, mais ces soins seront de la qualité à laquelle nous sommes en droit de nous attendre. »

À l'heure où nous, Canadiennes et Canadiens, nous rallions autour de notre drapeau, il reste que rien ne nous unit davantage que notre système de santé universel. Notre système est en mauvais état, certes, mais il mérite comme jamais que nous montions au front pour le préserver. L'AMC a énoncé des priorités qui devraient être à l'avant-plan de la plateforme électorale de tous les partis :

Garantir que la population canadienne peut recevoir en continu les soins de médecins de famille et d'équipes soignantes de première ligne.

Faciliter la communication de l'information numérique sur la santé entre les prestataires de soins et la patientèle.

Permettre aux médecins formés dans d'autres pays de prodiguer des soins en toute sécurité au Canada .

. Lutter contre la fausse information qui augmente le nombre d'infections évitables, de troubles mentaux chez les enfants et d'autres maladies.

Améliorer la santé et le bien-être des Autochtones en soutenant des services de santé dirigés par les Premières Nations, Inuit et Métis.

Tout au long de ces élections, l'AMC travaillera fort pour les médecins, leur patientèle et les communautés afin de garantir que les soins de santé resteront au cœur des discussions. Nous ne pouvons pas demander aux médecins et aux autres professionnelles et professionnels de la santé de supporter à eux seuls le poids du système de santé. Nous devons continuer à collaborer pour offrir aux Canadiennes et aux Canadiens un système de santé financé par l'État dont ils peuvent être fiers.

