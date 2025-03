OTTAWA, ON, le 20 mars 2025 /CNW/ - Pour donner le coup d'envoi du Sommet sur la santé 2025 - conférence interactive de deux jours sur l'avenir des soins de santé au Canada -, l'AMC présentera une séance sur les fluctuations des politiques de santé américaines, notamment en ce qui a trait aux réductions importantes dans le financement des agences fédérales.

Le Dr Tom Frieden, ancien directeur des Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis, et Apoorva Mandavilli, reporter, science et santé mondiale au New York Times, nous feront part de leur point de vue sur le chaos qui règne au sein du système de santé américain et sur les conséquences pour la santé mondiale. Un comité canadien - dont font partie la Dre Joss Reimer, présidente de l'Association médicale canadienne (AMC), et le Dr Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador - discutera des retombées potentielles de ces bouleversements ici au pays, ainsi que des mesures à prendre dans le cadre des élections fédérales pour protéger et renforcer notre système de santé. André Picard, chroniqueur spécialisé en santé au Globe and Mail, animera la discussion.

Le Sommet sur la santé 2025, organisé par l'AMC, aura lieu à Ottawa et en ligne, les 27 et 28 mars. L'événement vise à aider les personnes participantes à mieux comprendre les nouveaux enjeux et à plaider en faveur des soins de santé dans un contexte politique évolutif. Au programme des séances : la révolution de l'IA, les soins de santé comme avantage économique, la promotion de l'autodétermination des Autochtones - et plus encore.

Parmi les conférenciers et conférencières vedettes, mentionnons Anthony Morgan, communicateur scientifique et coanimateur de l'émission télévisuelle The Nature of Things, et le Dr Daniel Yang, vice-président de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes chez Kaiser Permanente.

Pour en savoir plus et connaître le programme complet du Sommet sur la santé, cliquez ici.

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à l'événement, en personne ou en mode virtuel. Pour ce faire, veuillez nous écrire à [email protected].

À propos du Sommet sur la santé

Le Sommet sur la santé réunit des médecins, des apprenantes et apprenants en médecine, des personnes ayant une expérience vécue du domaine de la santé et d'autres partenaires du secteur qui souhaitent améliorer le système - pour tout le monde. Le Sommet sur la santé 2023 avait pour thème les soins de santé idéaux. Y avaient notamment pris part Mark Holland, ministre fédéral de la Santé, la Dre Courtney Howard, spécialiste des effets des changements climatiques sur la santé, Shachi Kurl, sondeuse pour l'Institut Angus Reid, Robin McGee, patiente partenaire, et Timothy Caulfield, auteur et professeur de droit et de politiques de la santé.

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale. Elle vise avant tout à créer des systèmes de santé solides et accessibles, à favoriser le bien-être et la diversité dans la culture médicale et à assurer une égalité des chances pour l'ensemble de la population canadienne en matière de santé. En partenariat avec les médecins, les apprenants en médecine, les patients et d'autres parties prenantes, elle travaille à l'atteinte de ces objectifs grâce à la représentation, au partage des connaissances et aux subventions.

