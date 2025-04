OTTAWA, ON, le 10 avril 2025 /CNW/ - Le Canada doit agir rapidement pour attirer les scientifiques et les professionnelles et professionnels de la médecine américains qui ne se sentent plus appréciés dans les États-Unis de Donald Trump, marqués par des licenciements collectifs et l'élimination de programmes sanitaires et de postes de recherche. Bien que cette période pose de nombreux défis pour le Canada, elle offre également des possibilités uniques.

Nous continuons à recevoir des informations selon lesquelles des personnes diplômées en médecine aux États-Unis envisagent de venir exercer au Canada. Par exemple, le nombre d'inscriptions de titulaires de diplômes de médecine américains à un portail visant à faciliter l'obtention du permis d'exercice au Canada a bondi de 583 pour cent. Des provinces comme la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et la Saskatchewan prennent des mesures pour réduire les obstacles et accélérer le recrutement. Des autorités sanitaires comme le Réseau universitaire de santé de Toronto, des associations médicales comme Doctors Manitoba et des municipalités comme Williams Lake, en Colombie-Britannique, déploient des efforts de recrutement créatifs.

S'il s'agit d'une bonne nouvelle pour les Canadiennes et Canadiens qui ont besoin de soins et pour les travailleuses et travailleurs de la santé qui ont besoin de soutien, le fait est que le recrutement de médecins et d'autres professionnelles et professionnels de la santé ne doit pas se limiter à des initiatives isolées. Il faut en faire une priorité nationale.

L'Association médicale canadienne (AMC) presse le gouvernement fédéral de simplifier les processus afin d'aider les professionnelles et professionnels de la santé à intégrer le secteur de la santé du Canada de manière plus efficace. Il faut notamment moderniser les politiques d'immigration afin de soutenir les hôpitaux, les autorités sanitaires, les provinces et les territoires qui recrutent actuellement des travailleuses et des travailleurs de la santé. Le gouvernement devrait également recourir au processus de dispense ministérielle pour offrir aux médecins et autres professionnelles et professionnels de la santé américains qualifiés une voie d'accès simplifiée et accélérée afin de faciliter leur intégration aux effectifs de la santé du Canada.

Nous demandons également aux chefs des partis fédéraux de s'engager à adopter ces mesures afin d'améliorer l'accès aux soins. Comme environ 6,5 millions de Canadiennes et de Canadiens n'ont pas d'accès régulier aux soins primaires, les gouvernements doivent tout mettre en œuvre pour faire en sorte que le système de santé puisse fournir ces soins. Une chance unique s'offre au Canada : il doit profiter de cet exode de cerveaux américains pour devenir une puissance scientifique et médicale.

