TORONTO, le 24 sept. 2024 /CNW/ - La Fiducie du patrimoine ontarien accepte maintenant les demandes pour le 10e anniversaire du programme des artistes en résidence Doris McCarthy. Les résidences sont disponibles pour 2025 avec des périodes flexibles allant d'un à trois mois. Le programme se déroulera à Scarborough au « Paradis d'une folle », propriété de la Fiducie du patrimoine ontarien, qui est l'ancienne maison et studio de la célèbre peintre paysagiste canadienne Doris McCarthy (1910-2010).

Depuis 10 ans, le succès de cette résidence repose sur la conviction selon laquelle le patrimoine est une source inestimable d'inspiration qui permet à l'art créatif de se tourner vers l'avenir et d'offrir des œuvres inédites.

Le cachet de la maison de Doris McCarthy a été soigneusement conservé, et les artistes ainsi que leurs projets sont façonnés par le riche passé de la maison, son emplacement naturel paisible et l'esprit créatif qui y règne. Cette résidence offre l'occasion de vivre, de travailler et de créer dans le cadre historique de l'art canadien. D'ailleurs, la propriété, située au bord des falaises de Scarborough surplombant la vaste étendue du lac Ontario, renferme une collection d'art visuel, d'artefacts et de trésors uniques que Doris a recueillis tout au long de sa vie.

NOUVEAUTÉ 2025 -- La galerie Doris McCarthy est heureuse d'offrir une bourse de 1 500 $ à l'un des artistes sélectionnés pour 2025. L'artiste choisi sera responsable d'offrir une réalisation pour la galerie, comme un atelier, une conférence d'artistes ou un autre programme, qui sera offerte soit au « Paradis d'une folle » soit à la galerie Doris McCarthy pendant la période de résidence.

Il reste moins de trois semaines avant la date limite. Soumettez votre candidature au programme des artistes en résidence Doris McCarthy d'ici le 11 octobre 2024 afin de faire votre marque parmi les 60 artistes de toutes sortes qui, au cours des 10 dernières années, ont trouvé des sources dynamiques d'inspiration créative au « Paradis d'une folle ».

