Avis aux médias - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, recevra Stéphane Boyer, maire de Laval, et Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

Nouvelles fournies parVille de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
01 déc, 2025, 18:29 ET
MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, invite les membres des médias à une séance de prises d'images dans le cadre de la visite du maire de Laval, Stéphane Boyer, et de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, à l'hôtel de ville de Montréal.
À cette occasion, les médias pourront assister à courte prise de parole des trois personnes élues. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de période de questions.
|
DATE :
|
Mardi 2 décembre 2025
|
HEURE :
|
10 h 30 : arrivée des médias, entrée Gosford
|
11 h : séance de prises d'images
|
LIEU :
|
275, rue Notre-Dame E., Montréal, QC H2Y 4B7
Les membres des médias qui souhaitent assister à la séance de prise d'images doivent obtenir leur accréditation auprès de [email protected].
SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
Source : Chiara Wipfli, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole., Ville de Montréal, [email protected]
Partager cet article