ZHIIBAAHAASING FIRST NATION, TERRITOIRE DU TRAITÉ 94, ON, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Irene Sagon Kells, chef de la Zhiibaahaasing First Nation, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, sont heureuses de souligner l'inauguration officielle de la nouvelle usine de traitement de l'eau de la communauté et les améliorations importantes apportées à son système de distribution d'eau.

Des membres de la communauté se réunissent le 24 janvier 2025 pour inaugurer les travaux d’aménagement d’une nouvelle usine de traitement de l’eau dans la Zhiibaahaasing First Nation. (Groupe CNW/Services aux Autochtones Canada) Des membres de la communauté se réunissent le 24 janvier 2025 pour inaugurer les travaux d’aménagement d’une nouvelle usine de traitement de l’eau dans la Zhiibaahaasing First Nation. Gauche à droite : le conseiller Kevin Mossip, la chef Irene Kells, le conseiller Richard Mitchell, la gestionnaire de la bande BobbiSue Kells-Riberdy, le gestionnaire de l’usine de traitement de l’eau Jonathan Riberdy. (Groupe CNW/Services aux Autochtones Canada)

La nouvelle usine de traitement de l'eau et le système de distribution agrandi offriront un accès fiable à l'eau potable dans toute la communauté. Ces améliorations s'inscrivent dans l'engagement plus général de la Zhiibaahaasing First Nation d'investir dans la santé et le bien-être de sa population en favorisant l'accès à une eau salubre pour les années à venir.

Services aux Autochtones Canada appuie ce projet avec un investissement de plus de 47 millions de dollars. Cet investissement reflète l'engagement du gouvernement du Canada à relever les défis de longue date auxquels font face les communautés des Premières Nations en matière de sécurité et d'infrastructure liées à l'eau.

La nouvelle usine de traitement de l'eau et les améliorations apportées à l'infrastructure procureront de nombreux avantages à la Zhiibaahaasing First Nation, notamment :

Amélioration de l'accès à une eau potable salubre : L'amélioration de la qualité et de la distribution de l'eau permettra aux résidents d'avoir un accès constant à de l'eau potable propre et remplacera le besoin d'eau transportée par camion et embouteillée.

Possibilités économiques : La construction et l'entretien à long terme de l'infrastructure d'approvisionnement en eau créeront des emplois et des débouchés pour les travailleurs locaux, ce qui favorisera la croissance économique au sein de la communauté.

Santé et sécurité à long terme : L'accès à l'eau potable salubre est essentiel pour la santé et la sécurité de la communauté, ainsi que pour assurer la promotion du bien-être général.

L'investissement dans les infrastructures hydrauliques est non seulement une étape essentielle pour relever les défis actuels en matière d'eau, mais aussi une démonstration du dévouement et de la force de la communauté à défendre ses besoins et son bien-être.

SAC continuera d'appuyer la Zhiibaahaasing First Nation dans ses efforts pour s'assurer que sa communauté dispose d'une infrastructure fiable et d'un accès ininterrompu à l'eau potable, maintenant et à l'avenir.

Citations

« Le vendredi 24 janvier 2025 est un jour historique pour la Zhiibaahaasing First Nation. La chef Irene Kells et ses conseils ont plaidé en faveur de l'eau potable pendant 33 ans. Il n'y a pas de mots clairs pour exprimer les émotions et la joie qui nous viennent en sachant que nos enfants auront de l'eau propre pour prendre leur bain et boire. Savoir que ce sera sécuritaire. L'inquiétude à l'égard des cancers de la peau ou d'autres problèmes de peau causés par le bain ne sera plus une préoccupation pour l'avenir de la Zhiibaahaasing First Nation. Savoir que nous pourrions maintenant sauver une maison du feu.

Au cours des quatre jours de cérémonie qui ont précédé la dernière journée, nous avons rendu grâce à l'eau, à notre mère la Terre, aux animaux à quatre pattes et aux autres espèces que nous dérangerons pour que notre communauté puisse avoir de l'eau propre. Un merci tout spécial à Jonathan Riberdy, opérateur responsable général, qui n'a jamais baissé les bras et s'est battu pour obtenir de l'eau. Il est un ardent défenseur et croit que nous méritons tous d'avoir de l'eau potable.

Passons maintenant à la prochaine étape et au travail plus ardu pour commencer. Ce projet de deux ans est une entreprise énorme, et nous sommes prêts. »

BobbiSue Kells-Riberdy

Gestionnaire de la bande, Zhiibaahaasing First Nation

« Je suis ravi que nous soyons enfin ici. Nous avons travaillé fort ensemble pour en arriver là et maintenant, nous pouvons aller de l'avant afin que notre communauté ait accès à de l'eau potable. Cela a pris de nombreuses années. »

Jonathan Riberdy

Gestionnaire de l'usine de traitement de l'eau et opérateur responsable général, Zhiibaahaasing First Nation

« Félicitations à la communauté de Zhiibaahaasing First Nation pour l'inauguration des travaux de construction de votre nouvelle usine de traitement de l'eau. Il s'agit d'une étape importante pour assurer un accès fiable à l'eau potable propre et salubre pour les générations actuelles et futures. Le dévouement dont fait preuve votre communauté est inspirant, et cette réalisation témoigne du pouvoir de la collaboration pour créer des changements positifs. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor

Faits en bref

L'ancienne usine de traitement de l'eau de la communauté a été endommagée par des inondations, et la construction de la nouvelle usine est financée dans le cadre du Programme d'aide à la gestion des urgences de SAC.

SAC investit 24 902 467 $ pour la station de traitement de l'eau et 24 750 193 $ supplémentaires pour appuyer la modernisation du système de distribution.

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada verse une contribution de 2 500 482 $ pour la modernisation du système de distribution.

