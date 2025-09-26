TORONTO, le 26 sept. 2025 /CNW/ - La Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (WSIB) a annoncé aujourd'hui qu'en 2026, le taux de prime moyen des entreprises de l'Ontario passera à 1,23 $ par tranche de 100 $ de masse salariale assurable, comparativement à 1,25 $ en 2025.

Cette réduction permettra aux entreprises d'économiser 60 millions de dollars par rapport à 2025, alors qu'elles sont aux prises avec une incertitude économique persistante.

« C'est avec fierté que nous aidons les entreprises et contribuons à la prospérité économique de l'Ontario », a déclaré Jeffery Lang, président-directeur général de la WSIB. « Nous sommes en mesure d'offrir ces économies parce que notre équipe obtient des résultats, aidant les gens à se rétablir et à retourner au travail en toute sécurité. »

C'est la septième fois en dix ans que la WSIB réduit le taux de prime moyen, qui a ainsi diminué de plus de 50 % depuis 2017. Pendant cette période, la WSIB a également continué d'élargir la protection et les services se sont améliorés pour les personnes atteintes d'une lésion ou d'une maladie professionnelle. Au total, les réductions de taux de prime moyen et plusieurs distributions du surplus ont permis aux entreprises de réaliser des économies cumulées d'environ 21,5 milliards de dollars au cours de la dernière décennie.

« L'Ontario vise avant tout à maintenir les coûts à un niveau bas pour les travailleuses et les travailleurs ainsi que les entreprises en raison des droits de douane et de l'incertitude économique. Cette réduction du taux de prime moyen de la WSIB - le plus bas depuis plus de 50 ans - permettra aux entreprises d'économiser 60 millions de dollars qu'elles pourront réinvestir dans l'amélioration de la santé et de la sécurité, le maintien de leur compétitivité et le renforcement de notre économie », a déclaré David Piccini, ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences.

La WSIB continue également de mieux rentabiliser les primes versées par les entreprises, grâce à un nouveau processus d'inscription simplifié, à davantage de services disponibles en ligne en tout temps et à l'accès gratuit au Portail pour la sécurité en entreprise du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail.

« Nous aidons les entreprises à se concentrer sur ce qui compte le plus : la gestion de leurs activités », explique Lang. « Il est plus facile que jamais pour les entreprises de gérer leur compte de la WSIB, tout en ayant accès à des outils et à des ressources qui les aident à assurer la sécurité de leur personnel. »

Les entreprises de l'Ontario peuvent accéder à leurs relevés de taux de prime 2026 exclusivement sur le site web de la WSIB à partir du mois de novembre.

