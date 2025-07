TORONTO, le 5 juill. 2025 /CNW/ - La Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (WSIB) est heureuse d'annoncer la conclusion d'un accord provisoire avec le Syndicat des employés d'indemnisation de l'Ontario (OCEU). L'organisation a hâte d'accueillir à nouveau toute son équipe dans les 24 heures suivant un vote de ratification réussi.

« Notre principale préoccupation a toujours été - et continue d'être - d'aider les personnes qui dépendent de nous » a déclaré Jeffery Lang, président-directeur général de la WSIB. « Nous accomplissons un travail qui améliore la vie des gens et de nos communautés. Je suis extrêmement fier du travail accompli par notre équipe ces dernières semaines et j'ai très hâte que tout le monde se réunisse pour continuer à soutenir les Ontariennes et Ontariens qui ont besoin de nous. »

Alors que le service normal reprend, les gens peuvent continuer à se connecter au site Web de la WSIB en tout temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour : signaler une lésion ou une maladie;

soumettre des documents pour une demande de prestations existante;

voir en temps réel les renseignements sur les demandes, les paiements et les prestations de soins de santé;

inscrire une nouvelle entreprise;

accéder aux décharges.

« Nous remercions les Ontariennes et Ontariens pour la patience dont ils ont fait preuve à notre égard pendant l'interruption de travail » a ajouté M. Lang. « Notre équipe s'engage à offrir un service meilleur, plus facile et plus rapide aux Ontariennes et Ontariens et nous avons hâte de reprendre ce que nous faisons le mieux : aider les gens. »

La WSIB offre une assurance contre les lésions et les maladies professionnelles à plus de 5,3 millions de personnes dans plus de 300 000 lieux de travail en Ontario. Lorsqu'une lésion ou une maladie survient au travail, la WSIB fournit des prestations d'assurance-salaire, une couverture médicale et du soutien pour aider les personnes assurées à retourner au travail. Financée par les entreprises de l'Ontario, la WSIB offre également une assurance collective sans égard à la responsabilité et un accès à des renseignements sur la santé et la sécurité concernant divers secteurs.

