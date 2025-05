L'absence des personnes dirigeantes du syndicat à la table des négociations se poursuit

TORONTO, le 26 mai 2025 /CNW/ - La Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (WSIB) continue de fournir des services aux personnes de partout en Ontario alors que les membres du Syndicat des employés d'indemnisation de l'Ontario (OCEU) entament leur deuxième semaine de grève. Entre-temps, cela fait aujourd'hui une semaine complète que les personnes dirigeantes du syndicat ont quitté la table des négociations et qu'elles n'ont pas répondu à l'offre la plus récente de la WSIB.

« Lorsqu'une personne subit une lésion professionnelle, elle doit savoir que la WSIB est là pour l'aider, et c'est notre cas », a déclaré Jeff Lang, président-directeur général de la WSIB. « Depuis le début de la grève, nous continuons d'aider les gens à se rétablir et à retourner au travail comme il s'agit de la priorité numéro un de nous tous et toutes. »

Le mercredi 21 mai 2025, les personnes dirigeantes de l'OCEU ont demandé à leurs membres de procéder à un retrait de tous les services, déclenchant ainsi une grève qui se poursuivra jusqu'à ce qu'une entente soit négociée et conclue.

Depuis le début de la grève, la WSIB continue ses opérations avec son personnel non syndiqué et des centaines de membres de l'OCEU qui ont choisi de continuer à travailler plutôt que de faire la grève.

« Nous avons répondu à des milliers d'appels et avons traité des centaines de demandes. Nous continuons aussi de verser des prestations pour le remplacement du salaire aux personnes en arrêt de travail en raison d'une lésion », a déclaré Jeff Lang. « Je suis très fier de cette équipe et j'ai hâte de la retrouver au complet pour continuer à soutenir les Ontariennes et Ontariens qui ont besoin de nous. »

Pendant la grève, les gens peuvent continuer à se connecter au site Web de la WSIB en tout temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour :

signaler une lésion ou une maladie;

soumettre des documents pour une demande de prestations existante;

voir en temps réel les renseignements sur les demandes, les paiements et les prestations de soins de santé;

inscrire une nouvelle entreprise;

accéder aux décharges.

Une assistance téléphonique sera également disponible de 7 h 30 à 17 h du lundi au vendredi. Cependant, les temps d'attente risquent d'être plus longs que d'habitude. Les délais de réponse aux demandes et aux services non urgents seront probablement également affectés. Vous pourrez vous tenir au courant de l'état des services sur le site Web de la WSIB à wsib.ca/fr et sur X @WSIB_FR.

SOURCE Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Relations avec les médias de la WSIB, [email protected], 647 534-1497