La WSIB continuera à fournir de l'aide pendant que le conflit de travail se poursuit

La position la plus récente de la WSIB comprend des augmentations salariales supérieures à l'inflation, des avantages sociaux améliorés et un engagement à continuer d'alléger la charge de travail.

La WSIB demande au Syndicat des employés d'indemnisation de l'Ontario (OCEU) de reprendre les négociations avec des attentes équitables et réalistes pour parvenir à une entente.

TORONTO, le 9 juin 2025 /CNW/ - La Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (WSIB) est toujours là pour aider les gens à se remettre d'une lésion professionnelle ou d'une maladie contractée au travail. La WSIB a mené des négociations avec l'OCEU tout au long du week-end, faisant des propositions sur des sujets tels que les salaires, les avantages sociaux et la charge de travail. La WSIB est à la table des négociations et est prête à conclure une entente alors qu'elle attend une réponse constructive du syndicat. Entre-temps, la WSIB demeure déterminée à aider les gens à se rétablir après une lésion professionnelle ou une maladie contractée au travail.

Voici les points saillants de la position de la WSIB:

Salaires : Plus de 60 % des membres de l'OCEU gagnent déjà plus de 100 000 $. Bien que le taux d'inflation le plus récent au Canada soit de 1,7 %, la WSIB a proposé des augmentations salariales supérieures à l'inflation pour les trois prochaines années. D'ici 2027, plus de 73 % des membres de l'OCEU gagneraient plus de 100 000 $.

Charge de travail : La charge de travail moyenne a été réduite de 60 % par rapport au pic de 2021, et 100 nouvelles personnes ont été ajoutées à l'équipe de gestion des cas. Afin de poursuivre ces progrès, la WSIB a proposé d'optimiser un comité mixte sur la charge de travail en lui allouant des ressources dédiées pour accélérer la mise en œuvre des plans visant à réduire davantage la charge de travail.

« Nous avons une équipe formidable qui fait un travail difficile, mais excellent », a déclaré Jeff Lang, président-directeur général de la WSIB. « Lorsque des personnes sont blessées au travail, nous les aidons à se rétablir et à reprendre leurs activités, et nous obtenons les meilleurs résultats depuis dix ans. J'espère que notre équipe perçoit notre position comme un véritable effort pour mettre fin à cette grève et nous concentrer sur ce que nous faisons le mieux : aider les gens. »

La WSIB demeure ouverte pendant la grève. Depuis le 22 mai, elle a enregistré plus de 11 000 nouvelles demandes et versé plus de 60 000 paiements aux personnes en arrêt de travail en raison de leurs lésions.

Pendant la grève, les gens peuvent continuer à se connecter au site Web de la WSIB en tout temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour :

signaler une lésion ou une maladie;

soumettre des documents pour une demande de prestations existante;

voir en temps réel les renseignements sur les demandes, les paiements et les prestations de soins de santé;

inscrire une nouvelle entreprise;

accéder aux décharges.

Une assistance téléphonique est également disponible de 7 h 30 à 17 h du lundi au vendredi. Cependant, les temps d'attente risquent d'être plus longs que d'habitude. Les délais de réponse aux demandes et aux services non urgents seront probablement également affectés. Vous pouvez vous tenir au courant de l'état des services sur le site Web de la WSIB à wsib.ca/fr.

La WSIB offre une assurance contre les lésions et les maladies professionnelles à plus de 5,3 millions de personnes dans plus de 300 000 lieux de travail en Ontario. Lorsqu'une lésion ou une maladie survient au travail, la WSIB fournit des prestations d'assurance-salaire, une couverture médicale et du soutien pour aider les personnes assurées à retourner au travail. Financée par les entreprises de l'Ontario, la WSIB offre également une assurance collective sans égard à la responsabilité et un accès à des renseignements sur la santé et la sécurité concernant divers secteurs.

