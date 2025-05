La WSIB continuera à fournir des services et du soutien pendant le conflit de travail

La WSIB attend une réponse à sa dernière offre qui comprenait des avantages sociaux améliorés et une augmentation des salaires supérieure à l'inflation en 2025

TORONTO, le 21 mai 2025 /CNW/ - La Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (WSIB) continuera à traiter les demandes et à verser des prestations de soutien du revenu aux personnes en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle durant un conflit de travail.

Bien que la grève des membres du Syndicat des employés d'indemnisation de l'Ontario (OCEU) entraîne des répercussions sur certains délais de service, la WSIB a pris des mesures importantes pour minimiser les perturbations, notamment en automatisant les paiements pour la grande majorité des demandes. Les nouvelles demandes seront traitées par ordre de priorité en fonction de l'urgence des besoins.

« Notre principale préoccupation est d'aider les personnes qui dépendent de nous pour obtenir du soutien », a déclaré Jeffery Lang, président-directeur général de la WSIB.

« Nous veillons à ce que les personnes qui se remettent d'une lésion ou d'une maladie continuent de bénéficier d'un soutien du revenu. La WSIB est là pour vous aider. »

La WSIB est déçue que l'OCEU ait quitté la table des négociations. Le syndicat n'a pas encore répondu à sa dernière offre, qui comprenait des avantages sociaux améliorés et une augmentation salariale supérieure à l'inflation en 2025.

« Nous sommes fiers que les membres du personnel de la WSIB soient bien rémunérés, tant en termes d'avantages sociaux que de salaires. Nous voulons qu'ils continuent d'être bien rémunérés pour leur travail », a ajouté M. Lang. « Nous sommes prêts à conclure une entente équitable pour les membres de notre personnel, axée sur la prestation de services plus efficaces, plus simples et plus rapides pour les personnes qui ont besoin de nous. »

Pendant la grève, les gens peuvent continuer à se connecter au site Web de la WSIB en tout temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour :

signaler une lésion ou une maladie;

soumettre des documents pour une demande de prestations existante;

voir en temps réel les renseignements sur les demandes, les paiements et les prestations de soins de santé;

inscrire une nouvelle entreprise;

accéder aux décharges.

Les membres du personnel de la WSIB qui ne sont pas représentés par le syndicat s'efforcent de fournir des services prioritaires pendant la grève. La WSIB collabore aussi étroitement avec ses partenaires et les fournisseurs de soins de santé afin de réduire au minimum toute perturbation des services qu'ils fournissent.

Une assistance téléphonique sera également disponible de 7 h 30 à 17 h du lundi au vendredi. Cependant, les temps d'attente risquent d'être plus longs que d'habitude. Les délais de réponse aux demandes et aux services non urgents seront probablement également affectés. Vous pourrez vous tenir au courant de l'état des services sur le site Web de la WSIB à wsib.ca/fr et sur X @WSIB_FR.

« Les personnes qui souffrent de lésions ou de maladies professionnelles comptent sur nous pour les aider », a déclaré M. Lang. « J'encourage nos partenaires du Syndicat des employés d'indemnisation de l'Ontario à retourner à la table de négociation pour mettre fin à cette grève et à se mettre de nouveau au service des personnes que nous sommes tous ici pour aider. »

La WSIB offre une assurance contre les lésions et les maladies professionnelles à plus de 5,3 millions de personnes dans plus de 300 000 lieux de travail en Ontario. Lorsqu'une lésion ou une maladie survient au travail, la WSIB fournit des prestations d'assurance-salaire, une couverture médicale et du soutien pour aider les personnes assurées à retourner au travail. Financée par les entreprises de l'Ontario, la WSIB offre également une assurance collective sans égard à la responsabilité et un accès à des renseignements sur la santé et la sécurité concernant divers secteurs.

