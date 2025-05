La Ville remet les insignes de l'Ordre de Montréal aux récipiendaires de l'année 2025

MONTRÉAL, le 17 mai 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a remis aujourd'hui les insignes de l'Ordre de Montréal à 17 personnes qui contribuent de façon exceptionnelle au développement et au rayonnement de la métropole. Plus haute distinction montréalaise, l'Ordre de Montréal vise à rendre hommage à des Montréalaises et à des Montréalais, issus de milieux et d'origines divers, qui s'engagent pour la communauté dans des domaines d'activités variés.

« C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de Montréal en honorant les récipiendaires de l'Ordre de Montréal, la plus haute distinction honorifique de notre ville, pour l'année 2025. Ces individus extraordinaires, par leur engagement et leur passion, incarnent les valeurs de solidarité et d'inclusion qui font la force de Montréal. Leur dévouement quotidien transforme notre société et inspire chacun d'entre nous à bâtir un monde meilleur. Félicitations à chaque récipiendaire de l'Ordre de Montréal 2025 qui, à sa façon unique, fait briller notre métropole », s'est réjouie la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les récipiendaires 2025

Le titre de commandeure ou commandeur, le grade le plus élevé de l'Ordre, a été décerné à :

Guy Cormier , président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins Florence Junca Adenot , fondatrice et première présidente-directrice générale de l'Agence métropolitaine de transport

, fondatrice et première présidente-directrice générale de l'Agence métropolitaine de transport Michèle Rouleau, militante autochtone et féministe

Le titre d'officière ou d'officier a été remis à :

Daniel Arbour , ingénieur et urbaniste

, ingénieur et urbaniste Fabienne Colas , entrepreneure, actrice, réalisatrice, productrice et leader de la scène culturelle montréalaise et canadienne

, entrepreneure, actrice, réalisatrice, productrice et leader de la scène culturelle montréalaise et canadienne Laurent Duvernay-Tardif , ancien joueur de football professionnel, résident en médecine, philanthrope et entrepreneur

, ancien joueur de football professionnel, résident en médecine, philanthrope et entrepreneur Josh Freed , chroniqueur au quotidien The Montreal Gazette

, chroniqueur au quotidien Vickie Joseph , entrepreneure, philanthrope et ambassadrice de l'économie inclusive

, entrepreneure, philanthrope et ambassadrice de l'économie inclusive Jacques Primeau , producteur et gérant d'artistes québécois

Enfin, le titre de chevalière ou de chevalier a été attribué à :

Francine Bernier , directrice artistique et générale de L'Agora de la danse

, directrice artistique et générale de L'Agora de la danse Daniel Georges Bichet , clinicien, chercheur et néphrologue à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

, clinicien, chercheur et néphrologue à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal Raymond Damblant , pionnier du judo canadien et fondateur de Judo Québec

, pionnier du judo canadien et fondateur de Judo Québec Isabelle Ducharme , présidente du conseil d'administration de l'organisme Kéroul

, présidente du conseil d'administration de l'organisme Kéroul Jeannine Gagné , ambassadrice des fondatrices du Chaînon

, ambassadrice des fondatrices du Chaînon Pierre-Yves Lévesque , fondateur de l'organisme Ex aequo

, fondateur de l'organisme Ex aequo Laurent Mottron , psychiatre et professeur titulaire au Département de psychiatrie et d'addictologie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal

, psychiatre et professeur titulaire au Département de psychiatrie et d'addictologie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal Benoît Tousignant, optométriste et professeur à l'Université de Montréal

Le conseil consultatif de l'Ordre de Montréal

Le conseil consultatif de l'Ordre de Montréal a pour mandat d'examiner les dossiers de candidature reçus, de formuler des recommandations d'admission à l'Ordre de Montréal. Puis, il attribue un grade (commandeur-e, officier-ère, chevalier-ère) pour chaque profil retenu, sur la base de l'ampleur, de l'originalité et de l'impact collectif de ses réalisations.

Le conseil consultatif est formé des membres suivants : Isabelle Hudon, Frantz Saintellemy, Steve Foster, Monika Ille, Emilie Nicolas et Louise Roy.

À propos de l'Ordre de Montréal

Créé lors du 375e anniversaire de fondation de Montréal, et en complément aux symboles municipaux que sont les armoiries, adoptées en 1833, et le drapeau, en 1938, l'Ordre de Montréal est la plus haute distinction honorifique décernée par la Ville. Elle vise à reconnaître les mérites de Montréalaises et de Montréalais s'étant distingués par :

l'éminence de leur contribution au développement de la ville;

la notoriété de leur apport à son rayonnement local et international;

le caractère exemplaire de leur engagement au service de leurs concitoyennes et de leurs concitoyens;

la qualité remarquable de leurs réalisations professionnelles.

Pour plus de renseignements sur l'Ordre de Montréal et pour soumettre en tout temps la candidature d'une personne inspirante, visitez le site ville.montreal.qc.ca/ordre.

