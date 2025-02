BEIJING, 21 février 2025 /CNW/ - Un reportage du China Daily

Bien qu'elle soit arrivée à Harbin, capitale de la province du Heilongjiang, à minuit, Bu Shengyao s'est levée tôt le lendemain matin et a passé toute la matinée à se faire prendre en photo devant la cathédrale de Saint Sophia.

Une touriste costumée se fait photographier à la gare ferroviaire de Harbin. [Provided to China Daily] (PRNewsfoto/China Daily)

« C'est ma tâche la plus importante pendant mon voyage en ville », a déclaré la jeune femme de 25 ans de Hangzhou, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine. « Je portais un costume royal de style européen et j'avais un sceptre à la main : j'adore m'habiller en princesse. »

La cathédrale, qui est l'un des points d'intérêt les plus connus à Harbin et un exemple bien préservé de l'architecture byzantine en Chine, est ouverte au public en tant que galerie d'art architectural.

Bu Shengyao a déclaré : « Comme ces photos sont très populaires sur les plateformes de médias sociaux, j'ai réservé ma séance avec un studio de photographie de voyage à Harbin plusieurs jours à l'avance. Je n'ai jamais vu une architecture de style russe aussi magnifique auparavant, et j'ai vraiment hâte de recevoir mes photos. »

La succursale de Harbin de Daka Travel Photography compte de 40 à 50 clients par jour pendant la saison hivernale.

Zhao Wenlin, gestionnaire de l'entreprise, a déclaré : « La plupart de nos clients proviennent du sud de la Chine, comme les provinces du Guangdong, du Hunan, du Jiangsu et du Zhejiang, ainsi que de Shanghai. Leur âge varie de 8 à 50 ans. »

« Daka Travel Photography, qui est basée à Beijing, a des succursales à l'échelle nationale, mais celle de Harbin est de loin la plus occupée de l'entreprise », a-t-elle déclaré. « Il y a au moins 100 studios de photographie dans les environs, et nos employés travaillent habituellement de 9 h à minuit. »

La gare ferroviaire de Harbin, avec son architecture de style européen, a également acquis une renommée sur les médias sociaux.

Depuis que le China Railway Harbin Group a exploité le premier train sur le thème de la photographie au début de janvier, environ 1 000 passagers ont pris des photos pendant le voyage sur le train K5197 reliant Harbin à Yabuli, un groupe de stations de ski qui compte huit sites pour la neuvième édition des Jeux d'hiver asiatiques.

L'événement sportif en cours a attiré l'attention des touristes du monde entier cet hiver, donnant un solide élan au développement de l'économie locale de la glace et de la neige.

Alors que son économie de la neige et de la glace continue de prospérer, Harbin est de nouveau passée au rang des destinations touristiques populaires au pays et à l'étranger.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2624951/A_tourist_dresses_up_and_poses_for_photos_at_Harbin_Railway_Station___Provided_to_China_Daily.jpg

SOURCE China Daily

PERSONNE-RESSOURCE : Chuan Ma, [email protected]