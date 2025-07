L'exposition MODERN RAILWAYS 2025 a lieu parallèlement à l'événement

BEIJING, 11 juillet 2025 /CNW/ -- Un reportage du China Daily :

Vidéo : Le réseau à grande vitesse de la Chine crée une vie meilleure.

Le China State Railway Group Co., Ltd. (CR) annonce que la 12e édition du Congrès mondial sur la grande vitesse ferroviaire, organisé conjointement par CR et l'Union internationale des chemins de fer (UIC), se déroule à Beijing du 8 au 11 juillet 2025 sous le thème «La grande vitesse ferroviaire : Innovation et développement pour une vie meilleure». L'événement a attiré plus de 2 000 participants, dont des représentants du gouvernement, des envoyés diplomatiques, des dirigeants d'entreprise, des experts et des universitaires de plus de 60 pays, régions et organisations internationales, ainsi que des représentants nationaux. Les représentants sur place ont salué le développement rapide et les réalisations remarquables du réseau à grande vitesse de la Chine au cours des dernières années. Un large consensus a été atteint sur des questions clés concernant l'avenir de l'innovation et du développement du train à grande vitesse.

Le congrès sert de plateforme mondiale pour présenter les réalisations en matière de train à grande vitesse, favoriser les échanges technologiques et la coopération industrielle. Il y a eu deux tables rondes et 30 séances techniques, au cours desquelles plus de 200 cadres supérieurs, experts et universitaires ont partagé leurs innovations. Plus de 700 présentations sur papier de 27 pays et entreprises internationales ont réuni des idées novatrices et de nouvelles perspectives.

L'expo MODERN RAILWAYS 2025, qui a lieu parallèlement à l'événement, a attiré 521 entreprises de 14 pays et régions. Un certain nombre de technologies de pointe et d'équipements haut de gamme, comme l'inspection intelligente des véhicules aériens sans équipage des chemins de fer, ont été dévoilées lors de l'événement. Trente modèles de trains innovants, dont les trains EMU CR450 de Fuxing et les trains maglev, ont aussi été mis en valeur. L'événement comprend plus de 30 000 catégories d'expositions et a accueilli plus de 72 000 visiteurs, offrant au public une fenêtre sur l'avenir des technologies ferroviaires à grande vitesse.

Au cours du congrès, CR a signé des accords de coopération avec des groupes ferroviaires de France, d'Espagne, du Kazakhstan, d'Azerbaïdjan, d'Ouzbékistan, du Bélarus, du Laos, de Malaisie et d'autres pays. Le congrès met également en valeur des activités de vulgarisation scientifique et de mobilisation des fans et des visites techniques sur le thème des chemins de fer, la promotion de la culture des trains à grande vitesse et la construction d'un pont pour l'apprentissage et les échanges mutuels entre les civilisations.

Le réseau ferroviaire à grande vitesse de la Chine s'étend sur 48 000 km, soit plus de 70 % du total mondial, reliant entre elles 97 % des villes de plus de 500 000 habitants. Les trains EMU de Fuxing, dont la vitesse commerciale peut atteindre 350 km/h, offrent plus de 10 000 départs quotidiens au service de plus de 16 millions de passagers. Les trains EMU ont généré plus de 22,9 milliards de déplacements. La Chine a dirigé l'élaboration des 13 normes internationales au niveau du système en vertu de l'UIC, apportant son expertise et faisant progresser la technologie ferroviaire mondiale.

