PÉKIN, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Un reportage du China Daily :

Harbin, capitale de la province du Heilongjiang dans le nord-est de la Chine, est devenue une destination populaire pour le tourisme hivernal ces dernières années.

La cérémonie de clôture des 9e Jeux d’hiver asiatiques a eu lieu à Harbin le 14 février. FENG YONGBIN / CHINA DAILY (PRNewsfoto/China Daily)

Alors que la ville accueillait les 9e Jeux d'hiver asiatiques du 7 au 14 février, un grand nombre de visiteurs se sont rendus à Harbin pour visiter la ville et faire des achats, ce qui a insufflé une nouvelle vitalité à la consommation culturelle et touristique.

La station de ski Pingshan Shenlu, située à plus de 70 kilomètres du centre-ville de Harbin, attire les passionnés qui montent sur des planches à neige et dévalent les pistes enneigées. Wang Xiaojing, directeur de la station, a constaté des changements importants au cours des deux dernières années : une augmentation du nombre de visiteurs et un développement de l'équipement de ski, des vêtements et des moniteurs.

Pour attirer et satisfaire les jeunes skieurs de tout le pays, la station a aménagé des pistes et des voies de ski pour les enfants, afin d'éviter que les adultes débutants ne représentent un risque pour eux.

Dans une usine du parc industriel de fabrication intelligente de Harbin Xinyu, une machine de ski intelligente pesant plus de 6 tonnes est développée et fabriquée.

Tian Mingzhu, président de l'association de l'industrie du sport de Harbin, a déclaré que cette machine peut aider les débutants à atteindre un niveau de ski intermédiaire en quatre séances environ.

Les personnes âgées de 3-4 ans à 60-70 ans peuvent également apprendre à skier en toute sécurité sur cette machine.

Harbin a également atteint de nouveaux sommets sur le plan culturel et créatif. Par exemple, le volume des ventes d'aimants pour réfrigérateur à réalité augmentée arborant des éléments de design de Harbin a dépassé les 20 millions de yuans (2,76 millions de dollars).

« Les clients peuvent numériser l'aimant avec leur téléphone et voir des images superbes des quatre saisons de Harbin » a déclaré Wang Jing, directeur général de Longyue Cultural and Creative Technology, l'entreprise qui a conçu le produit.

Malgré le froid, de nombreux jeunes ont fait la queue devant un magasin nommé « Zhongqi Shizu » sur l'avenue centrale pour acheter des glaces inspirées de la médecine traditionnelle chinoise.

« Nous avons combiné différentes médecines traditionnelles chinoises, des ingrédients alimentaires apparentés et des prétraitements probiotiques, afin de libérer pleinement la valeur nutritionnelle des matières premières, ce qui permet à la glace d'être plus saine et d'avoir un goût plus prononcé », a expliqué Shen Xiaodi, directeur de l'exploitation de la marque.

Nous allons profiter de la popularité de la saison hivernale pour améliorer nos produits, multiplier les scénarios de consommation et présenter une gamme plus riche de produits de médecine traditionnelle chinoise à nos clients. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2627222/The_9th_Asian_Winter_Games_holds_closing_ceremony_Harbin_Feb.jpg

SOURCE China Daily

PERSONNE-RESSOURCE : Chuan Ma, [email protected]