Le patrimoine culturel est le reflet des traditions, de la culture et même de la civilisation d'un pays. Il est donc essentiel d'intensifier les efforts de recherche pour améliorer la compréhension de l'éthique culturelle de la Chine et pour promouvoir l'apprentissage mutuel entre les civilisations chinoises et étrangères, selon les invités d'un événement culturel clé.

Le logo officiel de la « culture de Hongshan » a été dévoilé lors de la conférence internationale de communication sur la culture de Hongshan et la « Vision de la Chine ». (PRNewsfoto/China Daily)

Ces remarques ont été faites lors de la Conférence internationale de communication sur la culture Hongshan et de l'événement Vision Chine, samedi à Chaoyang, dans la province du Liaoning.

Wang Xinwei, gouverneur du Liaoning, a déclaré que la province prendrait plusieurs mesures pour mieux protéger, hériter et développer la culture de Hongshan, afin que ce précieux patrimoine culturel puisse gagner en prestige dans la nouvelle ère.

La culture de Hongshan, une culture néolithique essentielle datant de 6 500 à 5 000 ans, s'étendait sur les provinces actuelles du Liaoning et du Hebei, ainsi que sur la région autonome de Mongolie intérieure.

« Nous renforcerons notre engagement en faveur de la mission culturelle dans la nouvelle ère, nous approfondirons sans cesse la recherche sur la culture de Hongshan, nous encouragerons la demande de classement au patrimoine mondial du site de Niuheliang de la culture de Hongshan à Chaoyang, dans le Liaoning, et nous améliorerons la compréhension de la culture de Hongshan au niveau international », a déclaré Wang Xinwei.

Sur le thème « Retracer les origines de la civilisation chinoise : pleins feux sur la culture de Hongshan », l'activité a rassemblé des professionnels des études archéologiques, de la protection des reliques culturelles et de la recherche sur la civilisation, entre autres, qui ont partagé leurs points de vue sur la culture de Hongshan.

Qu Yingpu, éditeur et rédacteur en chef du China Daily, a déclaré : « Le bassin du fleuve Liaohe occidental, avec les bassins du fleuve Jaune et du fleuve Yangtze, est l'un des principaux berceaux de la civilisation chinoise. Parmi les nombreuses étoiles brillantes des premières cultures chinoises, Hongshan se distingue par son éclat. »

Il a ajouté : « Nous devons construire un système reconnaissable de symboles culturels chinois pour aider le monde à mieux comprendre la Chine et le monde spirituel du peuple chinois », précisant que les technologies modernes devraient être utilisées pour faire revivre les histoires anciennes.

Bao Xianhua, chef du département de la publicité du comité régional autonome du Parti communiste chinois en Mongolie intérieure, a souligné la coopération entre le Liaoning et la Mongolie intérieure pour approfondir la compréhension de la culture de Hongshan.

La Mongolie intérieure continuera à approfondir la coopération avec le Liaoning et le Hebei, à explorer les multiples valeurs de la culture de Hongshan et à promouvoir la transformation créative et le développement innovant de la culture traditionnelle chinoise, a-t-il déclaré.

Qiao Yunfei, directeur adjoint de l'Administration nationale du patrimoine culturel, a appelé à poursuivre les efforts pour étudier le rôle central de la culture de Hongshan dans les origines et le développement de la civilisation chinoise, ouvrir des musées et des parcs de sites archéologiques liés à cette culture, et faire de la culture de Hongshan un symbole de la civilisation chinoise ayant une influence mondiale.

Publication du logo

La conférence a publié le logo officiel de la culture de Hongshan. Intégrant des éléments de la poterie peinte de Hongshan, le logo présente un double « C » imbriqué, l'un représentant la « Chine » et l'autre la « culture », pour créer une structure en spirale, symbolisant l'héritage durable de la culture de Hongshan, l'une des origines de la civilisation chinoise.

Soulignant les liens culturels de Hongshan au-delà de la Chine, Guo Dashun, directeur honoraire de l'Institut provincial des vestiges culturels et de l'archéologie du Liaoning, a fait remarquer que les poteries peintes de Hongshan présentent trois motifs : des roses provenant des plaines centrales de Chine, des motifs de dragons originaires de Hongshan et des motifs géométriques, tels que des grilles de diamants, provenant d'Asie centrale.

« Ces motifs représentent des étincelles issues de la fusion des cultures eurasiennes, ce qui suggère qu'il y a environ 5 000 ou 6 000 ans, une route de la poterie existait, allant du sud au nord et de l'ouest à l'est, le bassin occidental de la rivière Liaohe servant de creuset pour les cultures d'Asie occidentale et orientale », a déclaré M. Guo, qui a passé des décennies à étudier la culture de Hongshan.

Elizabeth Childs-Johnson, sinologue américaine spécialisée dans l'art et l'archéologie chinoises, a énuméré les points forts de la culture de Hongshan et a souligné que Hongshan était l'une des premières cultures à utiliser le jade comme symbole de pouvoir et de richesse.

Jiang Bo, professeur à l'Institut du patrimoine culturel de l'université de Shandong et ancien vice-président du Conseil international des monuments et des sites, a déclaré que la culture de Hongshan, avec ses structures en pierre sur les sites archéologiques, ses dragons de jade comme symbole culturel de la Chine traditionnelle, et ses statues et sculptures qui reflètent les systèmes de croyance de la première période, a le potentiel pour obtenir le statut de patrimoine mondial.

Dennis Schilling, professeur de philosophie à l'université Renmin de Chine à Pékin, a déclaré que la culture de Hongshan était un élément important du « patrimoine mondial de l'humanité ».

« Elle est importante non seulement pour l'histoire culturelle ultérieure de la Chine, mais aussi pour notre connaissance du développement culturel et social de l'humanité elle-même », a-t-il déclaré.

