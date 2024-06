SUDBURY, ON, le 26 juin 2024 /CNW/ - La Ville du Grand Sudbury est heureuse d'annoncer qu'elle a établi un partenariat avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en vue d'accueillir la Conférence des régions et des villes minières de 2024 de l'OCDE. Cette conférence se déroulera du 8 au 11 octobre au Holiday Inn et rassemblera plus de 300 délégués internationaux des secteurs public et privé, du monde universitaire et des organisations de la société civile, de même que des représentants autochtones, en vue de discuter de pratiques et de stratégies visant à accroître le bien-être dans les régions minières.

« Le Grand Sudbury est fier d'accueillir la 5e édition annuelle de la Conférence des régions et des villes minières de l'OCDE cet automne, a indiqué Paul Lefebvre, maire de la Ville du Grand Sudbury. La solide expertise et le grand engagement de notre ville aux pratiques durables en font un endroit idéal où se rassembler et élaborer ensemble des politiques qui garantiront l'égalité, les possibilités, la prospérité et le bien-être pour tous les intervenants dans le secteur minier. »

La 5e édition annuelle de la Conférence de l'OCDE se concentrera sur deux sujets clés : établir des partenariats en vue de favoriser un développement positif dans les régions minières; et assurer l'approvisionnement régional futur en minéraux en vue de la transition énergétique. Un accent particulier sera également mis sur les peuples autochtones des régions minières. Ensemble, nous cernerons des mesures à prendre afin de créer une vision commune et d'établir des partenariats solides à l'appui de ces deux objectifs.

« Quel plaisir que de pouvoir tenir cette conférence de l'OCDE sur les terres des nombreuses nations Anishinabek du centre du Canada, qui sont visées par le Traité Robinson-Huron, a lancé Dawn Madahbee Leach, présidente du Conseil national de développement économique des Autochtones et directrice de la Waubetek Business Development Corporation. Cette conférence vise, en grande partie, à déterminer les meilleures façons d'engager les peuples autochtones dans la réponse à la demande mondiale pour des minéraux critiques, l'inclusion étant essentielle dans nos propositions de développement et d'expansion des mines. La voix, la contribution et la participation des peuples autochtones garantiront un développement durable. Nous avons bien hâte de partager la beauté de notre culture avec vous! »

Depuis la toute première édition en 2016, cette conférence rassemble des intervenants divers de partout dans le monde en vue de débattre des politiques et des stratégies visant à améliorer le bien-être économique, social et environnemental dans les régions se spécialisant dans l'exploitation minière et le traitement des minéraux.

« Cette conférence nous offrira une discussion opportune, dans le contexte d'une attention mondiale croissante, sur les efforts visant à garantir que la demande accrue pour des minéraux améliore le développement à long terme pour les communautés locales et autochtones, tout en minimisant les répercussions environnementales, a expliqué Andrés Sanabria, coordonnateur de l'initiatives des régions et des villes minières de l'OCDE. Sudbury est un endroit inspirant où discuter de l'établissement de nouveaux partenariats afin d'optimiser les avantages locaux des activités minières et, plus particulièrement, de la création de rapports positifs avec les communautés autochtones. »

Cette conférence est un élément intégrant de l'initiative des régions et des villes minières de l'OCDE et du travail effectué par l'OCDE à l'établissement de rapports avec les communautés autochtones à l'appui du développement régional, dans le cadre du Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes de l'OCDE.

Pour obtenir des renseignements sur la conférence et pour consulter le programme, visitez le site : https://investsudbury.ca/fr/oecd2024/.

Les noms des conférenciers seront annoncés à une date se rapprochant de la conférence.

Au sujet de l'OCDE :

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est un organisme international qui œuvre à l'établissement de meilleures politiques en vue d'améliorer les vies. Son but est de créer des politiques qui favorisent la prospérité, l'égalité, les possibilités et le bien-être pour tout un chacun. En collaboration avec les gouvernements, les responsables politiques et les citoyens, elle travaille à l'établissement de normes internationales fondées sur des données probantes et à la recherche de solutions à toute une gamme de problèmes sociaux, économiques et environnementaux.

