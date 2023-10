Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour revitaliser les espaces communautaires et stimuler les économies locales.

SURREY, BC, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Des espaces publics sûrs et inclusifs sont indispensables à la création de collectivités vibrantes. Ils rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, soutiennent les entreprises et stimulent la vitalité économique. Dans l'ensemble de la ville de Surrey, les collectivités accueillent les résidents et les visiteurs pour leur faire profiter d'expériences touristiques et d'espaces publics nouveaux et améliorés.

La Ville de Surrey reçoit 1 million de dollars pour revitaliser ses espaces publics. (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Aujourd'hui, Randeep S. Sarai, député fédéral de Surrey Centre, a annoncé un investissement de 1 034 000 $ de PacifiCan pour trois projets à Surrey dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC). L'annonce a été faite au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan).

La Surrey Art Gallery Association est l'un des bénéficiaires de ce financement. L'association reçoit 750 000 dollars pour revitaliser la Civic Plaza de Surrey avec des œuvres d'art exposées grâce à UrbanScreen. Cette nouvelle infrastructure améliorera la vitalité de l'espace extérieur et donnera aux artistes locaux l'occasion d'exposer leurs œuvres au sein de la collectivité.

La Ville de Surrey bénéficie d'un financement de 275 000 dollars qui permettra d'améliorer les sentiers, les trottoirs de bois et l'habitat dans le parc Fergus Biodiversity. Ce projet offrira aux visiteurs du parc des sentiers accessibles pour explorer l'environnement naturel.

Enfin, la Semiahmoo Arts Society recevra 9 000 dollars pour améliorer les conditions en matière de salubrité et de sécurité dans les salles de classe de l'établissement.

De tels projets aident les collectivités et les entreprises de la Colombie-Britannique à accueillir les touristes d'ici et d'ailleurs, à améliorer le bien-être de la collectivité, à créer des emplois et à stimuler l'économie locale.

Citations

« Ces investissements démontrent comment le gouvernement du Canada aide à stimuler le développement économique dans les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique. L'investissement dans des espaces publics partagés et des expériences touristiques rapproche les collectivités et assure la prospérité de Surrey pour l'avenir.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Surrey est l'une des villes les plus jeunes et à la croissance la plus rapide au pays. Les investissements annoncés par le gouvernement du Canada dans la Ville de Surrey permettent de s'assurer que les espaces publics et les expériences touristiques continueront à s'épanouir et à être appréciés par les communautés pour les années à venir ».

Randeep S. Sarai, député fédéral de Surrey Centre et secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

En 2022, PacifiCan a ouvert de nouveaux bureaux à Victoria , à Campbell River , à Kelowna , à Cranbrook , à Prince George , à Prince Rupert et à Fort St. John , servant des entreprises et des collectivités dans toute la province.

, à , à , à , à , à et à , servant des entreprises et des collectivités dans toute la province. Le Fonds canadien de revitalisation des communautés a fourni 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les collectivités à construire et à améliorer des infrastructures, rendant ainsi les espaces publics plus sûrs, plus verts et plus accessibles.

