Le financement de PacifiCan stimulera la croissance de l'industrie de l'hydrogène dans le centre et le nord de la Colombie-Britannique et favorisera ainsi la transition vers l'énergie propre au Canada.

PRINCE GEORGE, BC, le 17 juill. 2024 /CNW/ - Alors que les pays du monde entier s'efforcent de transformer leur secteur énergétique et de s'orienter vers un avenir durable, le gouvernement du Canada crée des occasions pour exploiter les ressources régionales, développer les personnes talentueuses locales et stimuler l'innovation en matière d'énergie propre en Colombie-Britannique.

La ville de Prince George reçoit 150 000 $ pour contribuer au développement d’un centre régional de l’hydrogène (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé l'octroi d'une aide financière de 150 000 $ à la ville de Prince George pour soutenir le développement d'un centre régional de l'hydrogène pour le centre et le nord de la Colombie-Britannique.

La ville de Prince George est stratégiquement positionnée afin de tirer parti de l'expansion de l'économie de l'hydrogène grâce à ses avantages en matière de transport régional, notamment la proximité des principales autoroutes, du transport ferroviaire et d'un aéroport international. Ce centre s'étendra le long du corridor ouest de l'autoroute 16 jusqu'à Prince Rupert, offrant l'occasion de créer des emplois et d'augmenter les revenus des entreprises grâce à de nouveaux investissements dans la région.

Le financement de PacifiCan aidera la ville de Prince George à déterminer les atouts locaux en matière d'hydrogène, à attirer des investissements pour des initiatives à faible émission de carbone et à soutenir la recherche régionale et l'engagement communautaire. Ce travail permettra au nord de la Colombie-Britannique de tirer parti du potentiel intéressant de l'hydrogène dans la région, d'attirer des industries de pointe et d'établir également un réseau de producteurs, de consommateurs et d'infrastructures dans le domaine de l'hydrogène. Cela permettra d'accélérer l'adoption de l'hydrogène en tant que source d'énergie propre et efficace, renforçant ainsi le rôle de la Colombie-Britannique en tant que chef de file du développement durable.

Le nouveau centre contribuera aussi à la réalisation de l'objectif de la Stratégie canadienne pour l'hydrogène, à savoir que 30 % de l'énergie pour utilisation finale du Canada soit produite à partir d'hydrogène propre d'ici 2050. Il soutiendra également l'objectif du gouvernement canadien de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de parvenir à des émissions carboneutres d'ici 2050.

« La ville de Prince George s'est engagée à trouver des solutions novatrices afin d'atténuer les effets des changements climatiques et de favoriser la prospérité régionale. En collaborant avec les intervenants locaux et en tirant parti de son infrastructure de transport stratégique, la ville est bien placée pour ouvrir la voie à l'innovation en matière d'énergie durable et créer ainsi des avantages durables pour les collectivités du centre et du nord de la Colombie-Britannique. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan)

« Le développement du centre d'hydrogène du nord de la Colombie-Britannique constitue une initiative transformatrice destinée à arrimer la demande et l'offre régionales d'hydrogène, en stimulant la croissance économique par la création d'emplois dans la construction, l'exploitation et la maintenance des installations et de l'infrastructure d'hydrogène. Cette initiative avant-gardiste soutient non seulement les industries locales, mais positionne également le nord de la Colombie-Britannique à l'avant-garde de l'innovation et de la durabilité en matière d'énergie propre. »

- Simon Yu, maire, Ville de Prince George

Faits en bref

Plus de 50 % des entreprises canadiennes du secteur de l'hydrogène et des piles à combustible se trouvent en Colombie-Britannique. Elles représentent près de 60 % des investissements du Canada dans la recherche sur le développement de l'hydrogène et des piles à combustible.

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique régional dédiée à la Colombie-Britannique. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) vise à créer les conditions nécessaires à la prospérité des entreprises, tout en favorisant un environnement entrepreneurial propice à l'innovation, à la croissance, à l'inclusion et à la compétitivité.

