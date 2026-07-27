La Ville de Munich choisit CGI pour améliorer ses services administratifs numériques et sa souveraineté technologique

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CGI contribuera à optimiser les processus administratifs, à élargir l'offre de services numériques destinés aux citoyens et à renforcer la résilience des services numériques de l'administration publique de Munich.

MUNICH, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A), l'une des plus importantes entreprises de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde, aidera la Ville de Munich à améliorer ses services administratifs numériques et son efficacité, ainsi qu'à renforcer sa souveraineté technologique. La Ville a retenu CGI dans le cadre de son dernier appel d'offres.

CGI et la Ville de Munich collaborent depuis 20 ans sur divers projets, notamment le déploiement du système de dépôt électronique à toute l'organisation comptant environ 40 000 employés, un système de gestion des licences et des applications de ville intelligente telles que le jumeau numérique. Alors que la prochaine étape de cette transformation exige d'améliorer la performance tout en accélérant le déploiement de nouveaux services, CGI s'appuiera sur un modèle de prestation évolutif qui combine l'expertise locale à Munich et les capacités spécialisées de son réseau européen de prestation de services.

« La transformation numérique de l'administration publique exige une plus grande efficacité, des capacités numériques renforcées et une utilisation responsable des ressources », a déclaré Laura Sophie Dornheim, directrice de la stratégie numérique et des TI de la Ville de Munich. « CGI allie une solide compréhension de l'administration publique à une expertise technologique approfondie afin de mettre en œuvre des solutions numériques qui améliorent les services offerts aux citoyens et renforcent les capacités numériques de la Ville au fil du temps. »

CGI appuiera la Ville de Munich dans la gestion des exigences, le conseil en transformation numérique, le développement de systèmes et la sécurité informatique afin d'améliorer la prestation et la qualité des services. Les travaux liés au domaine d'expertise et essentiels au projet seront gérés par des experts à Munich, avec le soutien d'équipes spécialisées situées dans des sites européens de proximité, notamment en Bulgarie, pour les services de développement, d'architecture et de sécurité informatique. Ce modèle de prestation combine l'expertise administrative et capacités techniques afin de soutenir des services performants de haute qualité pour l'administration municipale.

« La transformation numérique d'une ville comme Munich nécessite une coordination étroite entre la technologie, les processus et les structures organisationnelles », a déclaré Dirk Kiefer, vice-président-conseil, expert chez CGI. « La clé réside dans l'intégration de solutions numériques et de processus de bout en bout optimisés aux pratiques administratives afin d'améliorer la prestation des services. En combinant l'expertise locale à Munich avec celle d'équipes spécialisées à travers l'Europe, CGI aide ses clients du secteur public à offrir des services numériques sécurisés et de haute qualité, tout en renforçant leur rendement opérationnel. »

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

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