CGI renforce son leadership en IA d'entreprise grâce aux spécialisations Brickbuilder de Databricks dans les catégories Secteur public et IA générative

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Ces spécialisations témoignent de l'expérience de CGI, qui allie une expertise sectorielle approfondie à la mise en œuvre d'une IA gouvernée, afin d'aider ses clients à accélérer l'adoption de ces technologies et à atteindre leurs objectifs d'affaires

MONTRÉAL, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A), l'une des plus importantes entreprises de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu deux spécialisations Brickbuilder de Databricks dans les catégories Secteur public et Intelligence artificielle (IA) générative. Ces spécialisations reconnaissent l'expérience éprouvée de CGI dans l'accompagnement des organisations pour moderniser leurs infrastructures de données, mettre en œuvre l'IA et générer des résultats d'affaires mesurables, particulièrement dans des environnements complexes, hautement réglementés et essentiels.

Alors que les organisations cherchent de plus en plus à faire passer l'IA générative du stade expérimental à un déploiement à l'échelle de l'entreprise, leur réussite repose sur des données fiables, une gouvernance solide et la capacité d'intégrer l'IA aux activités principales. CGI allie une expertise sectorielle approfondie à une gamme complète de services-conseils, de services d'intégration de systèmes et de services en mode délégué afin d'aider ses clients à déployer l'IA là où elle crée le plus de valeur. Les spécialisations Brickbuilder de Databricks reconnaissent l'expérience de CGI dans l'accompagnement des organisations vers cette transition de façon responsable et à grande échelle.

CGI offre déjà ces capacités dans divers secteurs d'activité grâce à la plateforme Databricks. Voici quelques exemples de résultats mesurables obtenus par les clients.

Pour une grande entreprise de télécommunications, le cadre de grands modèles de langage de CGI, alimenté par l'IA générative, déployé sur Databricks et conçu pour s'adapter à plus de 200 modèles, a quadruplé la vitesse de déploiement des modèles d'IA, réduit les tâches manuelles d'assurance qualité d'environ 80 %, amélioré la précision en production de 10 % et multiplié par dix la capacité d'évaluation.

Pour un fournisseur d'énergie et de services publics gérant de grands volumes de documentation technique, les assistants de connaissances basés sur l'IA de CGI utilisent les capacités de recherche par IA et d'IA générative de Databricks pour transformer des documents non structurés en renseignements exploitables, réduisant ainsi le temps de recherche de documents de 85 % et permettant une prise de décision plus rapide et fondée sur des données probantes dans le cadre de projets complexes.

« L'obtention des spécialisations Brickbuilder de Databricks dans les catégories Secteur public et IA générative témoigne de l'expérience de CGI dans l'accompagnement de ses clients pour passer des projets pilotes d'IA à un déploiement à l'échelle de l'entreprise », a déclaré Wes Carberry, vice-président principal, responsable d'unité d'affaires et responsable mondial de Databricks chez CGI. « Le défi auquel les clients sont confrontés aujourd'hui n'est pas de prouver que l'IA peut fonctionner, mais bien de l'intégrer à leurs activités principales en s'appuyant sur des données fiables, une gouvernance efficace et des résultats d'affaires mesurables. En alliant une connaissance sectorielle approfondie à une capacité de mise en œuvre éprouvée, nous aidons nos clients à mettre en œuvre l'IA de manière à résoudre de véritables défis d'affaires et à créer de la valeur durable. »

Le programme de spécialisation Brickbuilder de Databricks distingue les partenaires qui ont obtenu des résultats validés auprès de leurs clients, qui possèdent une expertise technique certifiée et qui disposent d'accélérateurs de mise en œuvre éprouvés. La spécialisation Secteur public de CGI reconnaît son expérience dans l'accompagnement des organismes gouvernementaux pour moderniser leurs environnements essentiels, tout en respectant des exigences rigoureuses de sécurité et de conformité. La spécialisation IA générative reconnaît la capacité de CGI à concevoir, à mettre en place et à rendre opérationnelles des solutions d'IA générative d'entreprise - des fondations de données gouvernées au déploiement en production - en utilisant des capacités telles que la génération améliorée par récupération d'information, le réglage fin des modèles et les agents d'IA.

« La spécialisation Brickbuilder de Databricks dans la catégorie IA générative reconnaît l'expertise de CGI dans l'accompagnement des organisations pour moderniser leurs environnements de données et mettre en œuvre l'IA sur la plateforme Databricks », a déclaré Amit Singh, responsable mondial de la stratégie de mise sur le marché des partenaires en IA chez Databricks. « Qu'il s'agisse d'environnements réglementés du secteur public ou d'initiatives d'IA générative en entreprise, CGI apporte l'approche de mise en œuvre, l'expertise technique et la connaissance sectorielle dont les organisations ont besoin pour aller de l'avant en toute confiance. »

Ces nouvelles spécialisations s'ajoutent au statut de partenaire de niveau Or obtenu récemment par CGI et reflètent les investissements continus de l'entreprise dans les technologies Databricks afin d'accompagner ses clients dans leur transformation fondée sur les données et l'IA.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À propos des alliances de CGI

La stratégie d'alliances mondiales de CGI comprend des partenariats avec plus de 150 entreprises technologiques et soutient son modèle axé sur les relations locales, complété par un réseau mondial de prestation de services. Cette approche permet aux conseillers et aux professionnels de CGI de demeurer indépendants et agiles dans le choix des solutions les mieux adaptées aux besoins uniques de chaque client, notamment en ce qui concerne les exigences liées aux piles technologiques, à la souveraineté numérique et à l'IA. Pour en savoir davantage, visitez cgi.com/fr/alliances.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux, Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Relations avec les médias, [email protected], +1 438 468-9118