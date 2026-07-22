CGI annoncera ses résultats du 3e trimestre de l'exercice financier 2026 le 29 juillet

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MONTRÉAL, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) diffusera ses résultats du troisième trimestre de l'exercice financier 2026, terminé le 30 juin 2026, avant l'ouverture des marchés le mercredi 29 juillet 2026. Cette même journée, à 9 h (HAE), la direction participera à une conférence téléphonique, suivie d'une période de questions en vue de discuter des résultats.

Qui : Tim Hurlebaus, président et chef de la direction

Steve Perron, vice-président exécutif et chef de la direction financière



Quoi : Résultats du 3e trimestre de l'exercice financier 2026



Quand : Mercredi 29 juillet 2026 à 9 h (HAE)



Conférence téléphonique : 1 800 717-1738 code d'accès : 69190. Les personnes intéressées pourront

accéder à un enregistrement de la conférence en composant le 1 888 660-6264 (code d'accès : 69190)

jusqu'au 29 août 2026.



Webdiffusion : Vous pouvez accéder à la webdiffusion en direct de la conférence des résultats à partir de

la section Investisseurs de notre site Web. La webdiffusion sera archivée par la suite. Les

participants devront prévoir le temps nécessaire, avant le début de l'appel, pour accéder à

la webdiffusion et aux diapositives.



Baladodiffusion : Une version archivée sera accessible plus tard dans la journée.



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À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements: Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias, Andrée-Anne Pelletier, ARP, PRP, Cheffe de services, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438 468-9118