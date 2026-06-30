CGI obtient la désignation de partenaire de solutions avec logiciel certifié dans le cadre du programme Microsoft AI Cloud Partner

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FAIRFAX, Va., le 30 juin 2026 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes firmes indépendantes de services en technologie et en management au monde, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la désignation de partenaire de solutions* offrant un logiciel certifié** pour CGI Advantage®, sa plateforme de gestion intégrée pour les gouvernements, dans le cadre du programme de partenariat infonuagique et IA (Microsoft AI Cloud Parter). Cette désignation confirme que la solution de CGI respecte les exigences du programme et démontre son interopérabilité avec les plateformes de Microsoft comme Microsoft Azure, Microsoft 365 ou encore Dynamics 365.

« L'obtention par CGI Advantage de la désignation de partenaire de solutions offrant un logiciel certifié de Microsoft témoigne de la solidité de notre plateforme et de la confiance que lui accordent les gouvernements pour soutenir leurs activités essentielles », a indiqué Surabhi Subramanyam, vice-président principal, Solutions gouvernementales chez CGI. « En tirant parti de Microsoft Azure et des capacités d'IA, nous aidons les clients à moderniser leurs opérations à grande échelle, à exploiter la valeur de leurs données et à accélérer l'obtention de résultats mesurables. »

« Cette désignation de partenaire de solutions* offrant un logiciel certifié** représente un important avantage concurrentiel sur le marché pour les partenaires et atteste de leurs compétences éprouvées dans des domaines à forte demande des clients. L'obtention de cette désignation pour votre solution peut vous mettre en bonne position afin de répondre à la demande croissante de solutions infonuagiques. Nous avons le plaisir d'intégrer la solution CGI Advantage® de CGI à la communauté exclusive et grandissante des partenaires de Microsoft ayant obtenu la désignation de logiciel certifié », a souligné Andrew Smith, directeur général, Programmes de partenariat et expériences.

Les investissements continus de CGI dans des solutions intégrées à Azure et à d'autres plateformes de Microsoft aident les gouvernements étatiques et locaux à moderniser leurs activités en s'appuyant sur des processus décisionnels sécurisés et fondés sur les données, une gouvernance infonuagique renforcée et ingénierie numérique accélérée. Les capacités d'IA de CGI Advantage soutiennent ces efforts en fournissant des analyses prédictives et en améliorant la prestation de services grâce à une prise de décision en temps réel. Il en résulte une efficacité opérationnelle accrue et de meilleurs résultats pour les clients et les citoyens. En combinant son expertise approfondie du secteur public aux technologies Microsoft, CGI continue de produire des résultats concrets.

Les capacités de CGI axées sur les produits de Microsoft couvrent la migration et la modernisation, l'analyse avancée, l'intelligence artificielle et le développement d'applications d'entreprise. Ces services permettent aux clients des secteurs des gouvernements, des soins de santé, des services financiers et de l'énergie ainsi que d'autres industries de bâtir des écosystèmes numériques résilients et prêts pour l'avenir.

À propos de CGI Advantage

CGI Advantage est une plateforme de gestion intégrée unifiée qui combine technologie moderne et solutions gouvernementales. Cette plateforme intuitive et sécurisée répond aux exigences des gouvernements d'États et locaux et simplifie les activités de gestion financière, de ressources humaines, de budgétisation axée sur la performance, d'approvisionnement et d'intelligence d'affaires. Solution éprouvée, CGI Advantage repose sur 50 années d'expérience dans le secteur public, soutenue par une communauté active de clients qui apprécient l'innovation et la valeur du réseau mondial d'experts de CGI. Apprenez-en davantage sur cgi.com/fr/solution/cgi-advantage.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes firmes indépendantes de services en technologie et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À propos de la stratégie d'alliances mondiales de CGI

La stratégie d'alliances mondiales de CGI comprend des partenariats avec plus de 150 entreprises technologiques et soutient son modèle axé sur les relations locales, appuyé par un réseau mondial de prestation de services. Cette approche permet aux conseillers et aux professionnels de CGI de demeurer indépendants et agiles dans le choix des solutions les mieux adaptées aux besoins uniques de chaque client, notamment en ce qui concerne les exigences liées aux piles technologiques, à la souveraineté numérique et à l'IA.

*« Partenaire de solutions » désigne une entreprise membre du programme de partenariat infonuagique et IA de Microsoft qui peut fournir des logiciels, des services ou des solutions aux clients. Toute mention du terme « partenaire de solutions » dans quelque contenu, document, ressource ou propriété Web que ce soit, ainsi qu'à toute désignation connexe, ne doit pas être interprétée comme une offre, un endossement, une garantie, une preuve d'efficacité ou de fonctionnalité, un engagement, ni comme quelque autre déclaration ou garantie de la part de Microsoft. Toutes les décisions relatives à vos besoins d'affaires, notamment en matière de stratégies, de solutions, de choix de partenaires et de mise en œuvre, demeurent la responsabilité exclusive de votre entreprise.

**Une certification est (1) axée sur l'interopérabilité de la solution avec les produits de Microsoft et (2) fondée sur des renseignements attestés par le propriétaire de la solution. La certification d'une solution entre en vigueur uniquement à la date où celle-ci est examinée. Les fonctionnalités et les capacités d'une solution sont contrôlées par le propriétaire de la solution et sont sujettes à changement. L'offre d'une solution sur le marché et toute désignation connexe ne doit pas être interprétée comme une offre, un endossement, une garantie, une preuve d'efficacité ou de fonctionnalité, un engagement, ni comme quelque autre déclaration ou garantie de la part de Microsoft. Toutes les décisions relatives à vos besoins d'affaires, notamment en matière de stratégies, de solutions, de choix de partenaires et de mise en œuvre, demeurent la responsabilité exclusive de votre entreprise.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs : Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux : Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438 468-9118; Médias locaux : Steve Bosic, Directeur, Marketing et communications, États-Unis, [email protected], +1 978 569-6098