La Ville de Montréal investit 7,6 M$ pour les enfants et familles vulnérables en 2021-2022

MONTRÉAL, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal investit 7,6 M$ pour les enfants et familles vulnérables pour les années 2021-2022 à travers le Fonds diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables. Ce Fonds permettra de soutenir des projets réalisés par les arrondissements et des organismes à but non lucratif (OBNL) qui œuvrent dans le domaine de l'enfance et de la famille et qui travaillent, tant au niveau local que régional, à développer le plein potentiel des enfants de 17 ans et moins.

« Comme dans la majorité des grandes villes, la pandémie de la COVID-19 a durement touché Montréal, en particulier ses citoyennes et citoyens les plus vulnérables. Les enjeux de pauvreté et d'exclusion sociale ont été grandement exacerbés et ont eu un impact sur le développement, la participation et le bien-être des enfants ainsi que sur la qualité de vie des familles. Cet investissement de 7,6 M$ de la Ville de Montréal permettra de soutenir des projets d'OBNL qui font une réelle différence sur le terrain. Ils combleront les besoins actuels et émergents et rendront les milieux de vie plus inclusifs, sécuritaires et stimulants pour les enfants et leurs familles », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Volet régional : lancement de l'appel public de projets

Dans le cadre du volet régional de ce nouveau fonds, la Ville de Montréal lance aujourd'hui, pour la première fois depuis l'adoption de sa Politique de l'enfant, un appel public de projets régionaux. Ce volet est accompagné d'une enveloppe budgétaire de 3,4 M$ échelonnée sur une période de 2 ans, soit 1,7 M$ par année. Les projets choisis viseront à améliorer la qualité de vie des enfants et de leur famille en situation de vulnérabilité ou à risque d'exclusion. Ils pourront s'étendre sur une période de deux ans, et devront se dérouler dans au moins deux arrondissements montréalais.

Les projets du volet régional pourront favoriser l'accès aux activités culturelles, sportives et de loisirs, ou la persévérance scolaire et la réussite éducative ou encore l'amélioration de l'accès et de l'usage des technologies de l'information et de la communication. Ils pourront également encourager la participation citoyenne, l'engagement social et la transition écologique, lutter contre les différentes formes de discrimination, soutenir et accompagner les parents dans le développement de l'enfant ou favoriser la mobilisation et la concertation des acteurs du milieu. Les projets devront répondre aux besoins des populations et aux priorités des communautés locales et intégrer l'analyse différenciée selon les sexes (ADS+) dans leur conception.

La date limite pour soumettre un projet au volet régional du Fonds Diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables est le 12 mars 2021. Pour en connaître les détails, visitez https://montreal.ca/programmes/appel-projets-en-faveur-des-enfants-et-des-familles-vulnerables

Volet local dans les 19 arrondissements

Le Fonds Diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables comprend également un volet local coordonné par les 19 arrondissements et dont le budget s'élève à 4,2 M$ pour les 2 prochaines années. Les appels de projets se feront localement.

« Le Fonds Diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables s'inscrit à la fois dans le futur plan d'action de la Ville de Montréal en matière de diversité et d'inclusion sociale et la Politique de l'enfant de la Ville. Parce que nous sommes déterminés à ne laisser personne derrière, notre administration s'assurera, dans les prochaines années, de renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion sociale dans l'ensemble de ses interventions afin de mieux soutenir les enfants et les familles vulnérables », a précisé Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance ainsi que de la jeunesse au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Des sommes supplémentaires sont aussi prévues pour des projets visant à favoriser la sécurité alimentaire, pour renforcer les capacités en matière de lutte contre les discriminations, et pour un volet d'accompagnement et d'évaluation.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Geneviève Jutras, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]