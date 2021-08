La Ville de Montréal investit 600 000 $ pour appuyer l'essor de la vie économique nocturne

MONTRÉAL, le 26 août 2021 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable du développement économique et commercial au comité exécutif, Luc Rabouin, ont annoncé aujourd'hui un partenariat important afin de préparer le retour sécuritaire à la vie nocturne dès que les conditions sanitaires le permettront. La Ville investira 600 000 $ sur 3 ans, à raison de 200 000 $ par année, afin de poursuivre son partenariat avec l'organisme MTL 24/24, qui contribue directement à la vitalité économique nocturne, centrale à l'économie montréalaise.

« La vie nocturne est un créneau culturel, touristique, commercial et économique important pour Montréal, qui a été touché de plein fouet par la pandémie. La fête fait partie de notre marque distinctive à l'international et nous devons tout mettre en place pour assurer la relance de cette industrie qui profite à la population montréalaise et aux visiteurs. À l'automne 2020, la Ville de Montréal a lancé un chantier visant à dynamiser les économies de la nuit. En juin 2021, lors du premier Sommet international de la nuit, qui a réuni plus de 700 participants, nous avons défini le positionnement nightlife de la métropole. Ce partenariat de 600 000 $ avec MTL 24/24 nous permet de réunir toutes les conditions gagnantes qui nous permettront de relancer rapidement l'économie nocturne montréalaise, dès que la santé publique le permettra. Ce partenariat clé nous permettra de bâtir une feuille de route ambitieuse qui nous mènera vers la toute première Politique de la vie nocturne à Montréal », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Vers une relance de la vie nocturne

Montréal prépare en amont le retour de la vie économique nocturne et soutient ses acteurs. En tant que partenaire stratégique et en collaboration avec la Ville de Montréal, l'organisme MTL 24/24 mettra en œuvre des activités en lien avec les quatre grandes orientations suivantes :

assurer une meilleure cohabitation entre les usagers et les résidents;

permettre de mieux comprendre et communiquer les enjeux propres à la nuit;

favoriser l'émergence et le rayonnement de la vie économique nocturne de la métropole;

développer des projets permettant de penser puis d'activer de nouveaux règlements ou politiques publiques.

Au cours des trois prochaines années, l'organisme tiendra des ateliers de formation pour les entreprises de la culture nocturne locale, des consultations annuelles du Conseil de la nuit pour tous les citoyens, ainsi que des activités de rayonnement, notamment.

« Ce partenariat stratégique pour le développement de la vie économique nocturne marque un tournant qui a fait ses preuves dans plusieurs métropoles à travers le monde : celui de s'intéresser à sa gouvernance afin d'offrir une meilleure qualité de vie à ses résidents. Une métropole qui entend rayonner internationalement doit pouvoir répondre aux besoins de tous, qu'on soit un lève-tôt ou un couche-tard. Nous sommes heureux, avec ce partenariat, que la Ville de Montréal reconnaisse l'importance de la vie nocturne dans l'ADN de la métropole. Depuis les boîtes de jazz du temps de la Prohibition aux afterhours house et techno d'aujourd'hui, à Montréal, c'est la nuit que la culture se vit », a déclaré Mathieu Grondin, directeur général de MTL 24/24.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec MTL 24/24 pour continuer de travailler au développement d'une vie nocturne de qualité, sécuritaire et harmonieuse à Montréal. MTL 24/24 a grandement fait évoluer le volet de la vie nocturne à Montréal depuis sa création, en 2017. Son expertise sera précieuse pour la suite de ce vaste chantier », a conclu le responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif, monsieur Luc Rabouin.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]