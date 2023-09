La Ville de Montréal inaugure le tout nouveau MEM - Centre des mémoires montréalaises, un musée consacré à la montréalité

MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal a inauguré un tout nouveau musée montréalais : le MEM - Centre des mémoires montréalaises. Le MEM poursuit les activités du Centre d'histoire de Montréal (CHM), dans un édifice entièrement neuf, au cœur du Quartier des spectacles, à l'angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine. (1 210, boulevard Saint-Laurent).

Ce nouvel espace de 21 603 pi2 (2 007 m2) met en valeur les richesses et le caractère unique de Montréal, d'hier et d'aujourd'hui. Il valorise les petites histoires qui ont permis d'écrire la grande histoire de la ville. À travers des projets développés en collaboration avec la population, les visiteuses et les visiteurs découvriront des histoires inédites, des témoignages surprenants, des artefacts emblématiques et des objets du quotidien. La montréalité constitue l'ADN de ce musée unique en son genre!

Le MEM inaugure son nouvel espace dans lequel la population pourra trouver :

Des espaces publics gratuits qui permettent la découverte ou la redécouverte des éléments identitaires de la ville;

Une exposition temporaire : Détours - Rencontres urbaines , réalisée en collaboration avec URBANIA;

, réalisée en collaboration avec URBANIA; Une exposition citoyenne : Célébrer Le Chaînon : 90 ans de dévouement pour les femmes , créée avec la Fondation Le Chaînon;

, créée avec la Fondation Le Chaînon; Un cabaret offrant une programmation variée;

Une boutique-café spécialisée dans la vente de produits fabriqués à Montréal;

Des activités culturelles, dont certaines sont déployées hors les murs, telles que les vélos citoyens et l'exposition Dialogue avec le Quartier chinois ;

; Des activités éducatives pour les jeunes de tous les âges;

Des espaces locatifs originaux et contemporains;

Des points de vue spectaculaires sur la ville.

L'exposition permanente Montréal sera pour sa part inaugurée ultérieurement. Elle explorera les multiples identités de la ville à travers le regard et la parole de ses citoyennes et citoyens, tout en mettant de l'avant la diversité montréalaise.

Des espaces inusités et une riche programmation

Les espaces publics du MEM s'inspirent directement de la nomenclature de lieux du quotidien urbain, avec entre autres une « place publique », une « terrasse », une « ruelle » et un « belvédère » avec vue spectaculaire sur l'esplanade Tranquille. Accessible gratuitement, selon les horaires d'ouverture du MEM, ils ont pour objectif d'accueillir toutes et tous.

Le MEM s'adresse à l'ensemble de la population montréalaise intéressée à découvrir Montréal sous des angles variés. La programmation culturelle du MEM célèbre la ville, la participation citoyenne et l'actualité, tout en conservant un caractère humain. Des programmes éducatifs seront proposés aux élèves du primaire et du secondaire pour développer leur sensibilité à l'ouverture et à la diversité et les outiller pour qu'ils deviennent des citoyennes et des citoyens curieux de leur ville, de ses enjeux et de son histoire. Les touristes et les personnes de passage dans la métropole pourront également découvrir en un seul lieu plusieurs particularités identitaires spécifiques à Montréal.

Une oeuvre d'art public

Réalisée par l'artiste Raphaëlle de Groot au terme d'un processus participatif ayant mobilisé plus de 350 personnes, l'œuvre sculpturale inaugurée au MEM, Les constellations de l'hippocampe, s'inspire du fonctionnement de la mémoire. Sa forme évoque la mission du musée comme organe contribuant à un circuit de mémoire connecté à la ville et aux gens qui l'habitent. Elle est installée dans le Cabaret du MEM et fera l'objet d'activités de médiation dans les années à venir.

Faisant partie de la collection municipale d'art public, l'installation a été réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal, dans le cadre de l'Entente de développement culturel de Montréal.

Le MEM, un musée accessible et inclusif

Les espaces et contenus du MEM ont été élaborés avec des comités citoyens en accessibilité et en inclusion, afin de permettre au plus grand nombre de vivre l'expérience du musée.

Le personnel du MEM est formé afin d'accueillir l'ensemble des visiteuses et visiteurs, en fonction de leurs besoins particuliers.

Citations

« Je suis très fière d'inaugurer le MEM - Centre des mémoires montréalaise, qui offrira à la population et aux visiteurs une vitrine exceptionnelle pour raconter l'histoire de la métropole, en plein cœur du Quartier des spectacles. Montréal est une ville riche de sa diversité, de son effervescence et de ses habitants, qui ont directement contribué au développement du projet. C'est un musée qui célèbrera notre histoire et qui restera toujours connecté aux aspirations de la population », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« C'est avec bonheur que j'accueille ce tout nouveau venu parmi les musées montréalais, qui deviendra rapidement un lieu emblématique de notre métropole. Le MEM est un espace muséal et citoyen qui célèbre les Montréalaises et les Montréalais d'hier et d'aujourd'hui en mettant en valeur les mémoires et les témoignages. L'institution collabore avec de multiples voix citoyennes passionnées et engagées, dans le but d'élaborer un projet culturel reflétant les diverses réalités montréalaises. La beauté des lieux et la richesse des expositions sauront assurément charmer celles et ceux qui habitent la ville autant que les touristes et les visiteurs qui y sont de passage », a affirmé la responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif, Ericka Alneus.

Découvrez le MEM à travers une programmation riche et variée

