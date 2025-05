Sommet Climat 2025 - La Ville de Montréal annonce la création d'un groupe de travail stratégique avec l'industrie de l'assurance de dommages pour renforcer la résilience urbaine face aux changements climatiques

MONTRÉAL, le 6 mai 2025 /CNW/ - Dans le cadre du Sommet Climat Montréal, la Ville de Montréal annonce la création d'un groupe de travail stratégique avec l'industrie de l'assurance de dommages pour accélérer l'adaptation du territoire face aux impacts croissants des événements météorologiques extrêmes.

L'objectif de l'initiative est de mieux comprendre et d'anticiper les enjeux climatiques émergents sur le territoire montréalais, d'explorer des solutions concrètes pour renforcer la résilience des milieux bâtis et des communautés et d'aider les citoyens à mieux se préparer et réduire les risques.

Ce groupe de travail se déploie dans le cadre du Partenariat Climat Montréal, et rassemblera initialement des représentants de l'administration municipale, d'Intact Assurance, de Desjardins Assurances, du Bureau d'assurance du Canada (BAC) et d'autres partenaires concernés par la résilience urbaine.

« Devant les impacts grandissants des changements climatiques et les sinistres répétés subis par la population, un nombre grandissant de résidentes et résidents se tournent vers la Ville et leurs assureurs pour obtenir de l'aide. On souhaite renforcer la collaboration entre la Ville et les partenaires du secteur de l'assurance pour marquer un tournant dans notre manière de planifier l'adaptation climatique et mieux répondre aux besoins de la population. Je salue leur engagement et leur volonté de contribuer à mieux outiller notre collectivité face aux défis climatiques », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Intact est sur la ligne de front depuis plus de dix ans pour lutter contre les changements climatiques. Nous voyons de près les conséquences de l'augmentation de la fréquence et de la sévérité des phénomènes météorologiques extrêmes. Nous sommes déterminés à mettre notre expertise à contribution pour faire une différence, atténuer les risques et bâtir des communautés résilientes. Nous sommes fiers de contribuer à un avenir plus résilient pour Montréal », a souligné Alain Fortin, premier vice-président, Intact Assurance, Québec.

« Les recherches démontrent que la résilience et l'adaptation sont essentielles pour protéger nos habitations et nos quartiers des effets des événements météorologiques extrêmes. Nous sommes heureux de participer au groupe, car il est crucial pour Desjardins de collaborer avec tous les acteurs concernés pour faire face à ces défis. Ensemble, nous pouvons renforcer la résilience de nos communautés et préparer un avenir meilleur », a indiqué Valérie Lavoie, présidente et cheffe de l'exploitation, Desjardins Groupe d'assurances générales.

« La résilience est l'affaire de tous et les gouvernements de proximité jouent un rôle de premier plan en adaptation climatique sur leur territoire. Le Bureau d'assurance du Canada salue l'initiative de la Ville de Montréal et a hâte de travailler avec les autorités municipales, les assureurs et autres acteurs en résilience urbaine, pour explorer des pistes de solutions à un enjeu qui affecte de plus en plus de Montréalaises et Montréalais », a déclaré Laurent Fafard, vice-président Québec au BAC.

« L'adaptation aux changements climatiques requiert la collaboration de tous les acteurs. Le Partenariat Climat Montréal est fier de s'associer à la Ville de Montréal et au secteur des assurances pour mettre en place un groupe de travail innovant, visant à accroître la résilience urbaine de notre métropole. La tempête Debby à l'été 2024, qui a causé près de 2,5 milliards de dollars en dommages assurés, nous rappelle l'importance d'anticiper les risques climatiques afin de limiter les impacts humains et financiers des événements météorologiques extrêmes », a ajouté Sarah V. Doyon, directrice du Partenariat Climat Montréal.

À propos du Partenariat Climat Montréal

Le Partenariat Climat Montréal est une initiative indépendante qui mobilise les forces économiques, philanthropiques, syndicales, institutionnelles et communautaires de la métropole pour accélérer sa décarbonation et renforcer sa résilience. Il agit comme plateforme de concertation et de cocréation de solutions concrètes pour le climat.

