La Ville de Montréal dévoile le rapport du comité ad hoc sur les enjeux et les besoins des personnes qui n'accèdent pas à l'hébergement-logement

MONTRÉAL, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Oeuvrant collectivement au développement de solutions adaptées aux enjeux vécus par les personnes vulnérables dans l'espace public, la Ville de Montréal dépose aujourd'hui le rapport du comité ad hoc sur les enjeux et les besoins des personnes qui n'accèdent pas à l'hébergement-logement.

Les échanges entre ces experts en provenance de la Ville de Montréal, du réseau de la santé et des services sociaux montréalais, d'organismes communautaires œuvrant en itinérance, des milieux de la recherche et des affaires ont permis d'établir des pistes de solution et une vision commune pour répondre aux besoins des personnes vulnérables qui n'accèdent pas aux services d'aide offerts à Montréal.

Le rapport met de l'avant le besoin des différents partenaires pour l'instauration d'une approche structurée et complémentaire de l'ensemble des intervenantes et intervenants pour accompagnement plus efficacement les personnes non hébergées. Parmi les solutions proposées, le rapport propose entre autres la diversification et l'augmentation du nombres de places en services d'hébergement d'urgence et de transition (SHUT), l'augmentation et l'accélération de la construction de nouveaux logements destinés aux personnes en situation ou à risque d'itinérance et la mise au point des projets d'habitations modulaires avec accompagnement.

La Ville est déjà en action sur différentes pistes de solutions formulées par les membres de ce comité. Cependant, Montréal ne peut assurer à elle seule l'intervention auprès des personnes non hébergées et elle a besoin de l'aide des paliers de gouvernement supérieurs. Ce rapport se veut donc un premier outil pour soutenir la Ville dans ses propres interventions et dans ses échanges avec les gouvernements et les travaux de la concertation régionale en itinérance au cours des prochains mois.

Rapport déposé à l'OCPM

Ce rapport sera déposé dans le cadre des consultations que mène l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur les conditions de succès conduisant à l'intégration harmonieuse des ressources dédiées aux personnes en situation d'itinérance ou de vulnérabilité dans les quartiers de la métropole.

La publication du rapport permettra de nourrir les réflexions et d'enrichir cette conversation publique que la Ville a voulu initier. Les séances d'audition devant les commissaires de l'OCPM débuteront le 17 février prochain.

Citations

« Grâce à ce dialogue entre des experts et expertes de divers horizons, nous pouvons mieux envisager les solutions créatives dont nous aurons besoin pour surmonter le défi social posé par l'itinérance. Notre administration a la ferme intention de continuer de porter la voix des organismes communautaires et de la population montréalaise, logée et non logée, pour s'assurer que l'aide nécessaire soit octroyée pour offrir des services adéquats, mais également pour travailler sur les causes de l'augmentation de l'itinérance », a expliqué Robert Beaudry, responsable de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Ce comité a permis de réunir, sur notre territoire, des acteurs influents en matière d'itinérance, afin de réfléchir ensemble aux meilleures pratiques applicables à notre réalité montréalaise. Maintenant que la Ville de Montréal et que les décideurs du réseau de la santé disposent de pistes de solutions concrètes, il est impératif de passer à l'action, sans délai, afin d'offrir des services et des trajectoires adaptés aux personnes habitant l'espace public, et de moderniser les mesures existantes. La Mission Old Brewery, ainsi que de nombreux partenaires du réseau communautaire, seront au rendez-vous pour relever ce défi. La situation actuelle est inacceptable, et nous appelons à une action rapide et déterminée. Seules des mesures robustes et ciblées permettront de provoquer un réel changement », a ajouté James Hughes, Président et chef de la direction de Mission Old Brewery.

« Aborder la question de l'itinérance Autochtone, c'est se donner le devoir d'adresser les enjeux systémiques qui poussent les Premiers peuples à la rue. Dans les communautés du Nord tout comme à Tio'tià:ke/Montréal, le manque de logements abordables, l'accès limité à certains services tels qu'à l'éducation et les inégalités en matière d'accès aux soins de santé touchent de manière disproportionnelle les Premières Nations et les Inuits. Ces problèmes mènent à une surreprésentation des Autochtones en situation d'itinérance sur l'île. Il y a une urgence d'agir pour développer des services culturellement adaptés; services qui respecteront les valeurs et les modes de vie des Autochtones. Personne ne choisit d'être sans-abri. Pour répondre efficacement à cet enjeu de social, nous devons tendre l'oreille, nous engager comme société à supporter les organisations communautaires qui soutiennent les plus vulnérables et répondre par le biais d'importants investissements pour permettre de déployer des ressources qui nous permettront de faire face à la crise actuelle. » a partagé Stacy Boucher-Anthony, Directrice générale Projets Autochtones du Québec (PAQ)

À propos du comité ad hoc

Lancé à l'initiative de la Ville au printemps 2024, ce comité a réuni l'expertise d'acteurs institutionnels et communautaires afin d'établir les meilleures pratiques pour accroître l'accompagnement, la sécurité et l'hébergement des personnes en situation d'itinérance, et les aider à accéder à la stabilité résidentielle.

Soulignons que les membres du comité ont été choisis en fonction de leur expérience professionnelle en itinérance et de celle de leur organisation. Voici la composition du comité :

Facilitateurs et coordination

Serge Lareault - Commissaire aux personnes en situation d'itinérance, Service de la diversité et de l'inclusion sociale de la Ville de Montréal (SDIS)

Nicolas Pagot - Chef de division, partenariats et intervention territoriale, SDIS

Ville de Montréal

Ariane Lanoue - Chargée d'expertise et de pratique principale à la Ville de Montréal - EMMIS Division Prévention Médiation et Intervention Sociale (PREMIS)

Isabelle Winter - Conseillère en développement communautaire, Arrondissement Sud-Ouest

Laurent Dyke - Agent conseiller aux dossiers itinérance et LGBTQ2+

Division de la prévention et de la sécurité urbaine, SPVM

Maude Séguin - Conseillère en planification itinérance, SDIS

Réseau de la santé et des services sociaux

Catherine Giroux - Coordonnatrice des dossiers régionaux sociaux communautaires, Cheffe du service régional de l'itinérance, Direction des services généraux et des partenariats urbains, CCSMTL

Sandra D'Auteuil - Inf. M. Sc. Administration de la santé, Directrice , Direction programme Santé Mentale, Dépendance et Itinérance/Mission universitaire IUSMM, CEMTL

Imane Cheriet - MD MSc FRCPC, Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, Service Réduction des inégalités sociales de santé et développement des communautés, Secteur Environnements urbains et santé des populations, DRSP, CCSMTL

Communautaire, recherche, affaires

Stacy Boucher-Anthony - Directrice générale, Projets Autochtones du Québec (PAQ)

Alexandra Pontbriand - Directrice générale adjointe, Spectre de rue

James Hugues - Président et chef de la direction, Old Brewery Mission

Emmanuel Lafontant - Directeur, Services d'hébergement, Mission Bon accueil

Julien Montreuil - Directeur général, L'Anonyme

Martin Raymond - Directeur général, Société de développement social

Carolyne Grimard - Professeur en travail social, Université de Montréal

Sébastien Ridoin - Directeur général, Association des SDC de Montréal

