LEDUC, AB, le 2 juin 2023 /CNW/ - Les forêts sont une solution climatique naturelle : les arbres préservent la biodiversité, protègent et préservent les ressources en eau et réduisent les émissions en captant et en stockant du carbone excédentaire. En outre, les forêts et les arbres purifient l'air que nous respirons et aident à rafraîchir nos centres urbains.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le maire de Leduc, Bob Young, ont annoncé aujourd'hui l'octroi de 363 000 $ au projet de développement de la canopée urbaine de Leduc (Leduc's Urban Tree Canopy Expansion). La Ville plantera 20 000 arbres grâce à des fonds fédéraux provenant du programme 2 milliards d'arbres .

À Leduc, des espèces d'arbres indigènes comme le peuplier baumier, le peuplier faux-tremble, le pin lodgepole et l'épinette blanche seront plantées dans des parcs urbains, le long de boulevards et autour de zones humides restaurées pour faire progresser les efforts de restauration écologique et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Les activités de plantation, qui se feront en 2023 et l'an prochain sur des terres appartenant à la Ville, généreront des retombées écologiques positives dans la collectivité et amélioreront le bien-être des résidents pendant des années. On effectuera un suivi de tous les arbres plantés pour s'assurer qu'ils poussent et s'épanouissent. La première vague de plantations débutera le 3 juin 2023, à l'occasion de la Journée annuelle de l'arbre de Leduc.

Le programme 2 milliards d'arbres du gouvernement du Canada contribue non seulement à maintenir une bonne qualité de l'air et à rafraîchir nos quartiers pendant l'été, mais aussi à créer des emplois durables et à combattre les changements climatiques tout en protégeant la nature et en renforçant la biodiversité et la protection de précieux habitats. À l'heure actuelle, des accords sont conclus ou en cours de négociation pour aider des communautés autochtones, des organismes à but lucratif et non lucratif, des municipalités ainsi que les gouvernements provinciaux et territoriaux à planter plus de 260 millions d'arbres.

En collaborant avec les provinces, les territoires, les collectivités locales et les peuples autochtones, le Canada continue de bâtir un avenir sain, durable et prospère à la fois pour l'environnement et pour les prochaines générations de Canadiens.

Citations

« Les arbres sont essentiels à la vie; ils séquestrent du carbone, améliorent la qualité de l'air et abritent diverses espèces sauvages. Ce sont aussi des alliés de taille dans notre lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi le Canada s'est engagé à planter deux milliards d'arbres. Dans le cadre de cet investissement visant la plantation de 20 000 arbres à Leduc, nous collaborons avec des partenaires municipaux et locaux afin de créer des collectivités plus résilientes aux changements climatiques et d'assainir l'air pour les générations futures. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Nous remercions le gouvernement du Canada pour son soutien, car les arbres jouent un rôle de premier plan dans la préservation de l'environnement. Ces fonds contribueront à assurer la pérennité de l'environnement, qui fait partie des priorités et des engagements de la Ville. »

Bob Young

Maire de Leduc

Renseignements pertinents

Suivez-vous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]; Ville de Leduc, [email protected]