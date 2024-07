Symboles boursiers

Cette initiative de modernisation renforcera la sécurité, améliorera la transparence et préparera la ville aux futures avancées technologiques.

AUSTIN, Texas, le 16 juill. 2024 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes firmes indépendantes de services de conseil en TI et en management au monde, a annoncé aujourd'hui sa sélection par la Ville d'Austin, au Texas, pour mettre à niveau ses systèmes de gestion intégrés grâce à CGI AdvantageMD, une solution infonuagique conçue pour le gouvernement qui intègre des fonctionnalités financières, libre-service et d'approvisionnement pour les fournisseurs dans une plateforme moderne et unifiée.

Dans le cadre de ce partenariat à long terme avec la Ville, CGI proposera de nouvelles fonctionnalités, y compris la gestion du cycle de vie des subventions et d'autres processus d'affaires qui permettront au gouvernement municipal d'Austin de réaliser des gains d'efficacité et des économies de coûts.

« CGI continue d'être un partenaire précieux dans la transformation numérique de nos systèmes opérationnels essentiels, a déclaré Diana Thomas, directrice financière adjointe de la Ville d'Austin. Nous nous réjouissons de cette nouvelle phase de développement technologique qui nous permettra d'atteindre nos objectifs d'efficacité et de transparence, d'améliorer les services et de protéger les ressources pour les habitants d'Austin. »

CGI Advantage est un système de gestion intégré transformationnel bâti sur une plateforme de logiciel-service qui améliore l'expérience utilisateur, automatise les processus budgétaires et offre plus d'options de personnalisation et une flexibilité accrue pour l'adoption de nouvelles technologies. Sécuritaire et doté d'un environnement adapté aux applications, CGI Advantage s'est avéré essentiel pour les administrations locales qui gèrent des technologies dynamiques dans le secteur public. CGI Advantage a été mis en œuvre par plus de 500 organisations du secteur public pour répondre aux attentes changeantes des citoyens, réduire les risques de cybersécurité et rationaliser les processus d'affaires financiers et de ressources humaines.

« Grâce à nos équipes locales dans la région d'Austin, nous sommes profondément investis dans le succès de cette initiative municipale vitale », a déclaré Wes Carberry, vice-président, services-conseils, pour CGI au Texas. « Nous continuons d'apporter à la ville d'Austin une technologie axée sur la collaboration, la flexibilité et un engagement centré sur la mission, a déclaré Surabhi Subramanyam, vice-président principal, Solutions locales et d'État chez CGI. Grâce à CGI Advantage, Austin demeure à l'avant-garde de l'innovation gouvernementale avec des solutions qui modernisent les systèmes municipaux tout en offrant des services de qualité supérieure aux citoyens. »

À propos de CGI Advantage

CGI Advantage est une plateforme de gestion intégrée unifiée qui combine technologie moderne et solutions gouvernementales. Cette plateforme intuitive et sécurisée répond aux exigences des gouvernements d'États et locaux et simplifie les activités de gestion financière, de ressources humaines, de budgétisation axée sur la performance, d'approvisionnement et d'intelligence d'affaires. Solution éprouvée, CGI Advantage repose sur plus de 46 années d'expérience dans le secteur public, soutenue par une communauté active de clients qui apprécient l'innovation et la valeur du réseau mondial d'experts de CGI. Apprenez-en davantage sur cgi.com/fr/solution/cgi-advantage.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

