Imperial Tobacco Canada présente les faits concernant ZONNIC pour ainsi permettre aux Canadiens de tirer leurs propres conclusions

MONTRÉAL, le 11 avril 2024 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada (ITCAN) lance aujourd'hui une campagne de sensibilisation en vue de faire toute la lumière sur les sachets de nicotine ZONNIC, le nouveau produit de sevrage tabagique d'ITCAN. Cette source regroupant les faits vise à dissiper les mythes et à fournir des renseignements précis et scientifiques sur les thérapies de remplacement de la nicotine (TRN) et sur le rôle potentiel de ZONNIC dans la réduction de l'incidence du tabagisme au Canada.

Frank Silva, président et chef de la direction d'ITCAN, a déclaré : « Notre nouvelle campagne contre-vérifie ce qui a été dit sur les sachets de nicotine ZONNIC et reflète notre détermination à la réduction des méfaits, ainsi que notre engagement à contribuer à la réduction des taux de tabagisme au Canada. ».

Depuis leur lancement en octobre, les sachets de nicotine ZONNIC et ITCAN sont devenus la cible d'accusations et de propos mensongers de la part de groupes de pression antitabac et du ministre fédéral de la Santé. L'entreprise rétablit aujourd'hui la vérité en faisant la lumière sur ZONNIC.

« Nos intentions sont claires : nous voulons aider les fumeurs qui souhaitent cesser de fumer, un point c'est tout. Cette démarche consiste tout d'abord à distribuer des options nouvelles et innovantes et à faire en sorte que ces produits restent accessibles aux fumeurs adultes, tout en veillant à ce que les mineurs n'aient accès à aucun type de produit contenant de la nicotine, y compris les TRN. Nous considérons que toutes les formes de TRN doivent être soumises à l'obligation de présenter une preuve d'âge avant d'être achetées et qu'elles doivent être stockées dans les points de vente de manière à être inaccessibles aux mineurs », ajoute M. Silva.

Selon les prévisions d'ITCAN, Santé Canada n'atteindra pas son objectif visant à réduire l'incidence du tabagisme à moins de 5 % d'ici 2035. Ce n'est manifestement pas en érigeant des obstacles au sevrage tabagique des fumeurs adultes que le Canada deviendra à brève échéance un pays sans fumée.

« Nous avons essayé de rencontrer le ministre Holland. Notre porte est toujours ouverte, mais il n'a pas répondu à nos appels. Nous sommes plus qu'ouverts à une discussion équitable, fondée sur des faits, pour que les TRN restent accessibles aux fumeurs adultes, tout en gardant les produits à base de nicotine hors de portée des jeunes. En travaillant ensemble, nous pouvons atteindre l'objectif de votre ministère, un objectif que nous partageons », conclut M. Silva.

Le lancement de la campagne La vérité sur ZONNIC permettra à ITCAN de dissiper les mythes sur les sachets de nicotine ZONNIC, de montrer qu'ITCAN a fait le nécessaire pour s'assurer que ZONNIC ne soit pas accessible aux jeunes. ZONNIC est un élément clé d'une plus vaste stratégie d'ITCAN visant à soutenir les fumeurs adultes qui veulent arrêter de fumer, tout en garantissant une commercialisation et une vente responsables des produits de nicotine.

Visitez le nouveau site Web de ZONNIC à l'adresse veritezonnic.ca pour découvrir les ressources à votre disposition et comprendre comment ZONNIC peut aider les fumeurs à arrêter de fumer et réduire l'incidence du tabagisme au Canada.

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est un chef de file des produits du tabac et de nicotine au Canada et fait partie du groupe international le plus important au monde : BAT. BAT est une société internationale de biens de consommation multicatégories qui exerce ses activités dans plus de 180 marchés. Sa vision consiste à bâtir Un Avenir Meilleur en atténuant les répercussions de ses activités sur la santé grâce à un plus grand choix de produits agréables et présentant moins de risques pour ses consommateurs adultes.

