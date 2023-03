VANCOUVER (Colombie-Britannique), le 8 mars 2023 /CNW/ - À compter du 7 mars, BLUETTI , la principale marque de l'industrie du stockage d'énergie propre, offre des aubaines sur les stations d'alimentation, les panneaux solaires et les ensembles pour les aventures printanières.

Une alimentation de secours pour la maison avant de prendre la route

Pour cesser de vous inquiéter des pannes d'électricité potentielles pendant le camping du printemps, un système d'alimentation de secours à la maison, comme les AC300 et B300 de BLUETTI et les AC500 et B300S , est un incontournable. L'AC300 est livré avec un onduleur de 3 000 W et prend en charge quatre batteries B300 LFP pour une capacité maximale de 12 288 Wh. L'AC500 est encore plus robuste et peut fournir une puissance de 5 000 W, il offre un stockage massif de 18,4 kWh s'il est équipé de six modules B300S.

Avec une fonctionnalité d'ASI, les systèmes d'alimentation AC300 et AC500 peuvent offrir aux voyageurs la tranquillité d'esprit pendant plusieurs jours lorsqu'ils sont absents. Advenant une panne d'électricité, les systèmes peuvent la détecter et prendre la relève en 20 ms pour que la maison continue de fonctionner comme d'habitude.

L'énergie solaire mobile pour plus de temps de jeu

Les générateurs solaires portatifs EB3A et EB70S peuvent certainement fournir suffisamment d'énergie et prolonger le bonheur dans la nature. Ils sont à la fois pratiques et assez puissants : L'EB3A peut fournir 600 W de sa batterie LFP de 268 Wh à 9 appareils différents; et l'EB70S, 800 W, avec une batterie LFP de 716 Wh. Si ces deux génératrices solaires de base ci-dessus ne répondent pas à vos besoins croissants, voici la AC200Max et la AC200P . Elles constituent l'équilibre parfait entre la capacité et la mobilité. En plus de leur batterie intégrée de 2 000 Wh, elles peuvent se connecter avec une batterie d'extension B230 ou B300 pour une plus grande capacité. La puissance de sortie de 2 000 W est également suffisante pour charger la plupart des appareils courants.

Si les génératrices solaires sont épuisées, elles peuvent être rapidement rechargées par des panneaux solaires portatifs BLUETTI. Tous les panneaux BLUETTI, y compris les PV120, PV200 et PV350 , utilisent des cellules monocristallines avec une efficacité allant jusqu'à 23,4 %. Ils sont homologués IP65 pour la résistance à l'eau. De plus, le panneau PV420 , le plus récent ajout, est apparu sur le site officiel de BLUETTI le 28 février 2023.

À propos de BLUETTI

Avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur, BLUETTI s'efforce de rester fidèle à un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour une utilisation intérieure et extérieure, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle pour tous. BLUETTI est présente dans plus de 70 pays et jouit de la confiance de millions de clients partout au monde. Pour en savoir plus, consultez le site de BLUETTI à l'adresse https://www.bluettipower.ca/ .

