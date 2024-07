Le gouvernement du Canada investit dans l'ensemble de la Colombie-Britannique pour attirer les visiteurs, créer de bons emplois et renforcer les communautés

VANCOUVER, BC, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a réservé 108 millions de dollars en fonds fédéraux pour le Programme pour la croissance du tourisme afin de dynamiser le secteur et d'attirer plus de visiteurs dans notre beau pays. La Colombie-Britannique abrite des attractions naturelles saisissantes et offre des expériences artistiques et culturelles uniques qui sont très convoitées, et les entreprises de tourismes de la province ont des projets ambitieux pour l'avenir. Dans le cadre du Programme pour la croissance du tourisme, le gouvernement du Canada investit 14 millions de dollars en Colombie-Britannique pour aider à concrétiser cette ambition et à stimuler la croissance à long terme.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé l'octroi d'un financement de 250 000 $ de PacifiCan à la Vancouver Fireworks Festival Society.

La Honda Celebration of Light, célèbre compétition de feux d'artifice organisée par la Vancouver Fireworks Festival Society, illumine l'horizon de Vancouver depuis plus de 30 ans. Ce festival est l'un des événements estivaux les plus importants de la ville, attirant chaque année plus d'un million de visiteurs à la Baie English. Cet événement rassemble la population locale et les touristes, au profit des entreprises de la région, et permet de célébrer la musique, la gastronomie et la culture.

Le soutien de PacifiCan, au moyen du Programme de croissance du tourisme, permettra à la Vancouver Fireworks Festival Society de rehausser les expériences offertes grâce à de meilleures installations, comme des aires d'observation modernisées. Ces améliorations permettront de répondre à la demande croissante de cet événement phare de Vancouver.

Le tourisme local génère des emplois, fait croître l'économie et fait briller la Colombie-Britannique. Des projets comme celui annoncé aujourd'hui offrent des expériences inoubliables aux visiteurs et à la population de la Colombie-Britannique. L'investissement de PacifiCan devrait permettre d'attirer cette année 15 % de visiteurs additionnels de l'extérieur de la ville à la Honda Celebration of Light.

« La Honda Celebration of Light est l'une des diverses attractions qui mettent en valeur la Colombie-Britannique comme étant l'une des meilleures villes au monde. Ce festival emblématique illumine Vancouver et renforce l'économie de la Colombie-Britannique en attirant plus d'un million de visiteurs chaque année. En investissant dans des expériences touristiques partout dans la province, le gouvernement du Canada propulse la Colombie-Britannique vers l'avant et jette les bases de la prospérité aujourd'hui et à l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan)

« De ses montagnes majestueuses jusqu'à ses côtes captivantes, la Colombie-Britannique a tout pour plaire aux touristes. Voilà pourquoi nous aidons l'industrie touristique de la Colombie-Britannique à croître et à prospérer grâce au Programme de croissance du tourisme. Cet important financement signifie que la Honda Celebration of Light peut prendre de l'expansion, créer des emplois et attirer davantage de touristes à Vancouver. J'ai hâte de voir les effets qu'auront ces fonds sur les années à venir! »

- L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« La Honda Celebration of Light est la plus ancienne compétition de feux d'artifice et le plus grand festival de la Colombie-Britannique, reliant les communautés et créant des retombées économiques significatives pour la région. La Vancouver Fireworks Festival Society, organisme à but non lucratif, est ravie d'organiser un autre événement familial, amusant et gratuit avec le soutien généreux de PacifiCan et du Programme de croissance du tourisme. Nous apprécions grandement les contributions de PacifiCan et du ministre Sajjan pour la tenue de cet événement en 2024. »

- Yuri Fulmer, Vancouver Fireworks Festival Society - membre du conseil d'administration

PacifiCan est l'agence fédérale dédiée au développement économique de la Colombie-Britannique. Elle travaille avec des partenaires qui développent des entreprises innovantes, créent des emplois de qualité et soutiennent une croissance inclusive dans toute la province.

Le Programme de croissance du tourisme est un élément clé de la stratégie fédérale pour la croissance du tourisme , qui trace la voie de la croissance, de l'investissement et de la stabilité à long terme dans l'industrie touristique du Canada.

Dans le cadre de ce programme national de 108 millions de dollars, le gouvernement du Canada investit 14 millions de dollars en Colombie-Britannique pour aider les petites et moyennes entreprises, les organisations à but non lucratif et les communautés, y compris les communautés autochtones, à développer des attractions et des expériences touristiques locales qui font du Canada une destination de choix.

En Colombie-Britannique, le tourisme emploie plus de 84 000 personnes. Plus de 16 650 entreprises touristiques sont exploitées en Colombie-Britannique.

En 2021, l'industrie touristique de la Colombie-Britannique a généré 13,5 milliards de dollars en revenus.

