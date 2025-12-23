Hausse de 3,46 $ depuis le 23 juin 2025

Faits saillants pour le semestre terminé le 30 novembre 2025 :

Rendement 6 mois de 5,4 %

Rendement 12 mois de 6,7 %

Rendements composés annuels 3 ans de 8,4 %, 5 ans de 6,7 % et 10 ans de 7,3 %

Valeur de l'action à 67,98 $ (+ 3,46 $ depuis le 23 juin 2025 et + 4,27 $ depuis le 23 décembre 2024)

Résultat global (profits) de 1,2 G$ pour le semestre

Actif net en hausse atteignant 23,0 G$

Investissements de 557 M$ du Fonds et de son réseau régional, local et immobilier pour appuyer l'économie du Québec au cours du semestre

MONTRÉAL, le 23 déc. 2025 /CNW/ - Pour les six premiers mois de l'exercice 2025-2026, le Fonds de solidarité FTQ affiche un résultat global (profits) de 1,2 milliard de dollars au bénéfice de ses plus de 816 000 épargnantes et épargnants. La valeur de l'action atteint maintenant 67,98 $, représentant un rendement à l'actionnaire de 5,4 % pour la période de 6 mois terminée le 30 novembre 2025. Au cours du semestre, le Fonds et son réseau régional, local et immobilier ont investi 557 millions de dollars pour appuyer l'économie du Québec.

Les rendements composés annuels à l'actionnaire du Fonds (sans tenir compte des crédits d'impôt), en date du 30 novembre 2025, sont de 6,7 % pour 1 an, 8,4 % pour 3 ans, 6,7 % pour 5 ans et 7,3 % pour 10 ans.

« Ce résultat semestriel de 5,4 % démontre que l'économie du Québec est résiliente face à des changements structurels importants au commerce mondial. Pour aider les entreprises d'ici à s'adapter à cette nouvelle réalité, le Fonds continue d'appuyer les PME, autant avec du capital que de l'accompagnement, pour les aider à réussir leur transfert, améliorer leur compétitivité, accélérer la transition technologique juste et diversifier les marchés d'exportation. Le Fonds poursuivra également ses efforts afin de promouvoir et faire croître l'épargne retraite des travailleuses et travailleurs », a déclaré Janie Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

Investir concrètement dans l'économie du Québec

Au cours du semestre, le Fonds et son réseau régional, local et immobilier ont investi 557 millions de dollars pour stimuler l'économie du Québec.

Pour favoriser le repreneuriat, le Fonds et les Fonds régionaux de solidarité FTQ Saguenay--Lac-Saint-Jean sont devenus actionnaires de Groupe BPDL d'Alma, un chef de file nord-américain du béton préfabriqué, appuyant ainsi sa relève et sa croissance. Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Bas-Saint-Laurent ont également participé au transfert de l'entreprise Armoires Distinction à Rimouski.

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ, pour sa part, continue de soutenir la construction résidentielle pour pallier le manque d'offre variée de logements incluant les logements sociaux ou abordables. Des projets abordables ont notamment été annoncés et inaugurés à Rivière-du-Loup, Granby, Laval et Montréal.

Le Fonds a également investi, aux côtés de CTI Sciences de la vie et d'Investissement Québec dans la création d'Oligon Thérapeutiques, une entreprise spécialisée dans le développement de nouveaux traitements en oncologie et en immunologie. Le Fonds est aussi devenu le premier investisseur institutionnel à appuyer Alfar Capital II, un fonds d'investissement privé en capital de développement, destiné à soutenir le repreneuriat axé sur la croissance et l'amélioration opérationnelle dans les secteurs manufacturiers, des technologies de l'information et des services.

De son côté, le Fonds de solidarité FTQ Bioénergie a annoncé un partenariat stratégique avec Keridis BioÉnergie, une entreprise québécoise spécialisée dans le développement et l'exploitation de projets et d'usines de biométhanisation agricole visant à produire du gaz naturel renouvelable (GNR) et des biofertilisants au Québec.

Ouverture de la sélection aléatoire

Au cours des dernières semaines, la période d'enregistrement pour la sélection aléatoire s'est ouverte, permettant aux personnes intéressées de s'enregistrer afin d'épargner au Fonds.

« Il est encore temps de s'enregistrer à la sélection aléatoire pour des prélèvements bancaires uniques ou automatiques. Cette flexibilité permet à plus de travailleuses et de travailleurs d'épargner pour préparer leur avenir. Avec la hausse du coût de la vie, bénéficier des crédits d'impôt de 30 % pour les contributions au Fonds de solidarité FTQ fait une différence dans le budget des Québécoises et des Québécois. Cette possibilité est d'autant plus importante que les défis liés à l'épargne-retraite sont nombreux, notamment pour les femmes, dont le revenu moyen à partir de 65 ans est de presque 30 % inférieur à celui des hommes », a poursuivi Isabelle Renaud, première vice-présidente du Marché de l'épargne.

La sélection aléatoire est ouverte à toute personne âgée de 18 ans ou plus résidant au Québec, qu'elle soit déjà actionnaire du Fonds ou non.

Les personnes intéressées doivent s'enregistrer dans leur compte sur le site Web du Fonds. Les personnes n'ayant pas de compte devront en ouvrir un pour s'enregistrer à la sélection aléatoire. Une personne sélectionnée ne pourra souscrire plus de 5 000 $ en actions.

Le Fonds se réserve le droit de mettre fin à la période d'enregistrement en fonction du montant total de souscriptions d'actions prévu dans le cadre de cette sélection aléatoire. Le moment où une personne s'enregistre peut avoir un impact sur ses probabilités d'être sélectionnée.

La date limite pour que les cotisations REER puissent être incluses dans la déclaration de revenus de l'année fiscale 2025 est le 2 mars 2026.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de plus de 816 000 actionnaires.

Avec un actif net de 23,0 milliards de dollars au 30 novembre 2025, le Fonds appuie plus de 4 000 entreprises par des investissements directs et indirects en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

Veuillez lire le prospectus avant de souscrire des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d'un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. À l'exception du taux de rendement semestriel, chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et, le cas échéant, du réinvestissement de tous les dividendes et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un porteur, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

La souscription d'actions du Fonds de solidarité FTQ peut donner droit aux crédits d'impôt relatifs aux fonds de travailleurs. Les crédits d'impôt sont de 30 %, soit 15 % au Québec et 15 % au fédéral, et limités à un montant de 1 500$ par année d'imposition, ce qui correspond à la souscription d'actions du Fonds de solidarité FTQ d'un montant de 5 000 $.

